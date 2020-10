LBSI Potsdam unter den Top 10 Immobilienvermittlern

Potsdam (ots) - Die LBS Immobilien GmbH Potsdam (LBSI) gehört zu den zehnerfolgreichsten Vermittlern von Wohnimmobilien in Deutschland. In dem jetztveröffentlichten Makler-Ranking des Fachmagazins Immobilienmanager nimmt dieLBSI mit einem Nettoprovisionsumsatz von rund 41 Millionen Euro den neuntenPlatz unter 59 Anbietern ein. "Wir konnten uns damit als regionales ostdeutschesInstitut gegenüber bundesweit agierenden Unternehmen in einem dynamischenMarktumfeld behaupten", so Geschäftsführer Winfried Ebert.Kerngeschäft der LBSI ist das selbstgenutzte Wohneigentum. Hier hatOstdeutschland in den letzten 30 Jahren einen bemerkenswerten Aufholprozessvollzogen. Wohnte unmittelbar nach der Wende nur gut jeder vierte Haushalt imWohneigentum, sind es nun 36 Prozent. Auf die Einwohner bezogen liegt die Quotesogar bei 45 Prozent. Den Spitzenplatz im LBSI-Geschäftsgebiet hält laut Zahlendes Statistischen Bundesamtes Brandenburg mit 48 Prozent. Sachsen-Anhalt,Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen folgen mit 45, 41 und 35 Prozent. Berlinkommt auf eine Quote von 17 Prozent.Für die LBSI war das abgelaufene Geschäftsjahr das beste ihrer bisherigenUnternehmensgeschichte. Ihre Berater vermittelten insgesamt 4.486 Immobilien miteinem Kaufpreisvolumen von 714 Millionen Euro. Im Vergleich zu dem bisherigenRekordjahr 2018 war das eine Steigerung um 4 Prozent bei den Objekten und 15,6Prozent beim Volumen. "Damit konnten wir unsere Marktführerschaft imWohnimmobilienbereich weiter ausbauen", erklärt Winfried Ebert.Das Immobiliengeschäft hat sich in den vergangenen Wochen wieder belebt, nachdemes sich aufgrund der rigiden Kontaktbeschränkungen in Folge der Corona-Pandemieabgeschwächt hatte. "Von daher erwarten wir auch 2020 ein gutesGeschäftsergebnis", zeigt sich Winfried Ebert optimistisch.Pressekontakt:Thomas ThietTel.: 0331/969-2156E-Mail: mailto:Thomas.thiet@lbs-ost.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/107633/4729258OTS: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG