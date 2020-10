--------------------------------------------------------------

Berlin (ots) - Beim Kampf um Platzierungen im Apothekenregal oder im

Schaufenster ist das Apothekenpersonal besonders auf apothekenexklusive Marken

gut zu sprechen. Halten sich Unternehmen an die Spielregeln, stehen die Chancen

für eine Sortimentsaufnahme gut. Denn 83 Prozent der Apotheker*innen und PTA

denken, dass Kosmetik- und Hautpflegeprodukte eine wichtige Bedeutung für die

Apotheke haben. PTA sind unterdessen deutlich häufiger Fans als Inhaber*innen.

Das ist eines von vielen spannenden Ergebnissen der neuen aposcope-Studie

"Kosmetik & Pflege 2020 - Diesen Marken vertraut das Apothekenteam".





PTA sind in Apotheken häufig verantwortlich für die Beratung zu Kosmetika undPflegeprodukten. So gibt mehr als die Hälfte der Befragten (54 Prozent) in deraposcope -Studie an, dass in ihrer Apotheke PTA die spezielle Kernkompetenzdafür hätten. Als Beratungsexpert*innen für Kosmetik und Pflege betrachten 90Prozent der PTA das Segment als wichtig für die Apotheke. Dagegen empfinden dieslediglich zwei Drittel (68 Prozent) der Inhaber*innen ebenso. Doch während PTAals zentrale Ansprechpartner*innen für Kundenfragen in diesem Bereich fungieren,liegt die Entscheidung über die entsprechende Sortimentsauswahl vorrangig beiden Inhaber*innen (51 Prozent).Bei der Aufnahme in das Sortiment sind für das Apothekenpersonal die FaktorenApothekenexklusivität (66 Prozent) und Retourenregelung (56 Prozent) vonbesonderer Bedeutung und damit deutlich wichtiger als Aspekte wieMarge/Einkaufskonditionen (37 Prozent) oder Markenbekanntheit (32 Prozent).Zumindest in diesen Punkten sind sich Angestellte und Inhaber*innen einig, wobeifür Letztere als Hauptentscheider die Apothekenexklusivität (77 Prozent) sowieRetourenregelung (70 Prozent) noch einmal wichtiger erscheinen.Auch die Kundennachfrage spielt für das gesamte Apothekenpersonal bei derAuswahl eine Rolle, denn die Kund*innen sind zum Großteil (85 Prozent)markentreu. Welche Marken und Hersteller besonders gefragt sind beziehungsweiseempfohlen werden und wie diese in den jeweiligen Leistungsbereichen abschneiden,verraten die Ergebnisse der aposcope -Studie.Jetzt Studienergebnisse bestellen!(https://marktforschung.aposcope.de/marktanalyse-bestellen/)Hinweis zur Methodik: Für die aposcope -Studie "Kosmetik & Pflege 2020 - DiesenMarken vertraut das Apothekenteam" wurden vom 16. bis 18. September 2020insgesamt mehr als 300 verifizierte Apotheker*innen und PTA online befragt. DieUmfrage ist repräsentativ für die deutsche Apothekenlandschaft. AlleInformationen zur Studie gibt es hier(https://marktforschung.aposcope.de/kosmetik-pflege-2020/) .aposcope. Apotheke verstehen.Wir erheben und analysieren Daten von Apothekerinnen, Apothekern und PTA. Eineigenes Online-Panel ermöglicht Unternehmen und Organisationen, die amApothekenmarkt interessiert sind, die Perspektive des pharmazeutischen Personalseinzunehmen. aposcope vertieft das Verständnis für den Zielmarkt und hilft,effiziente Entscheidungen zu treffen. aposcope ist ein Marktforschungsangebotder EL PATO Medien GmbH, die in Berlin mit mehr als 60 Mitarbeitern Medien undandere Formate für den deutschsprachigen Gesundheitsmarkt betreibt.Pressekontakt:aposcopeWeWork Sony CenterKemperplatz 1 Building A10785 BerlinTelefon: (030) 802080 - 531E-Mail: mailto:presse@aposcope.deInternet: https://marktforschung.aposcope.de/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/139457/4729259OTS: aposcope