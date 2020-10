Privatjets von GlobeAir weltweit auf allen Plattformen buchbar

Hörsching (ots) - GlobeAir als Pionier mit bevorzugten Routen für Geschäfts- und

Freizeitreisende.



Seit dem Ausbruch der Pandemie wurde das Reisen für Geschäftszwecke und die

Tourismusbranche deutlich erschwert. Laut Prognosen der Europäischen

Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (EUROControl) werden kommerzielle

Fluglinien nur maximal 40% des üblichen Volumens im Januar 2021 verzeichnen -

mehr dazu auf globeair.com/de/n/gds . Darauf basierend sieht hier die

österreichische Airline GlobeAir agierend in Europa einen länger anhaltenden

Bedarf, ausgewählte Strecken wie zum Beispiel Linz - Frankfurt, Genf - Paris

oder München - Hamburg einer breiteren Masse anzubieten.



GlobeAir ist als Pionier mit der Integration bevorzugter Routen in die globale

Distributionssysteme (GDS), die durch den führenden Technologie-Experten

WorldTicket (WT) ermöglicht wurde, einen Schritt weiter gegangen. GlobeAir hat

hier den großen Bedarf erkannt und bietet Flüge jetzt auch im globalen Netzwerk

der Reisebranche unter dem IATA Airline Code "W2" an. Dadurch können in der

aktuellen Corona-Pandemie private und geschäftliche Reisen wieder stärker

möglich gemacht werden.







Skyscanner,

Hinzu kommt die biologische Sicherheit, welche durch die COVID-19 Krise einensehr hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft einnimmt. Beim Fliegen mit einerkommerziellen Fluglinie ist man fremden Personen ungefähr 700 Touchpointsausgesetzt. Hier garantiert die Geschäftsluftfahrt mit nur 20 Touchpoints eineexorbitant geringere Wahrscheinlichkeit der Infektion durch Vermeidung vonMenschenmassen. Damit ist das Reisen in Zeiten der schnellen Verbreitung desVirus die sicherste Flugoption.Über den gesamten Globus werden durch GDS mehr als 550.000 Reiseanbieter - wieSkyscanner, Expedia oder Opodo - mit möglichst vielen Zweigstellen(Beherbergungs-, Verpflegungs- und Transportbetriebe) in Echtzeit vernetzt.GlobeAir setzt hier auf eine innovative Lösung um Passagiere und TravelManagement Companies in Zeiten wie diesen zu unterstützen. GlobeAir bietet somitdie Alternative, Buchungen durchzuführen und den Bedarf, der sich während derCorona-Krise abgezeichnet hat abzudecken."Durch die Anbindung an die GDS-Systeme können wir unsere Dienstleistung aufKnopfdruck weltweit einer breiten Zielgruppe zur Verfügung stellen und alsAlternative für ausgefallene Flugstrecken in Europa einspringen." - BernhardFragner, CEO GlobeAirUm im GDS weltweit buchbar zu werden, sah GlobeAir die Chance darin, dierichtige Kooperation einzugehen. Der technische und wirtschaftliche Aufwand wäreansonsten nicht tragbar, da ein zentrales Reservierungssystem notwendig ist,welches von Experten täglich geprüft und gewartet werden muss."Es war schrecklich mitzuerleben welch großen Einfluss COVID-19 auf unsereBranche und auf Fluggesellschaften weltweit hat. Wir sind deshalb äußersterfreut gemeinsam mit GlobeAir an diesem Pionierprojekt zu arbeiten und derenFlüge über alle führenden GDS Anbieter vertreiben zu können." - Lasse Meilsoe,Group CEO WorldTicketRund sieben von zehn Flugtickets werden über GDS-Anbieter verkauft, von denenAmadeus, Sabre und Worldspan zu den bekanntesten zählen. Durch diesegigantischen Distributionssysteme, erhofft sich GlobeAir eine Steigerung desUmsatzes, Stärkung des Markenbilds und in neuen Marktsegmenten aktiv zu werden.Pressekontakt:Monika Zvonic- mailto:monika.zvonic@globeair.com +436648489 906Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/131783/4729290OTS: GlobeAir AG