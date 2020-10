Weniger Urlaubs- und Dienstreisen auch nach der COVID-19 Pandemie Frankfurt am Main (ots) - Über 60 Prozent der Befragten wollen auch post-COVID-19 weniger bis gar keine Dienstreisen mehr tätigen / 44 Prozent wollen nach der Pandemie auch Urlaubsreisen reduzieren / Nur 10 Prozent fühlen sich auch ohne spezielle Maßnahmen sicher / Mobilitätsanbieter müssen größtmögliche Sicherheit bieten



Die Ergebnisse der aktuellen PwC-Studie "Wie COVID-19 die Mobilität in Deutschland bewegt" legen nahe: Das Mobilitätsverhalten der deutschen Bevölkerung wird sich nachhaltig ändern - mit einschneidenden Konsequenzen für Mobilitätsanbieter wie Fluglinien, Bahn- und Busunternehmen. Dies betrifft vor allem Dienst- und Urlaubsreisen. So gaben 44 Prozent der Befragten an, nach der COVID-19 Pandemie seltener Urlaubsreisen antreten zu wollen, Dienstreisen wollen sogar mehr als 60 Prozent reduzieren.