Schrobenhausen - Die BAUER Gruppe hat in den letzten Monaten intensiv an der Neuausrichtung im Bereich Tiefbohren gearbeitet. Zudem wurde das Maschinengeschäft in den USA passend ergänzt.



Neuausrichtung in der Tiefbohrtechnik



Ein wesentlicher Schritt in der Umsetzung der neuen Strategie war die Beendigung des Joint Ventures mit Schlumberger im Juli 2020. Mit der Beendigung des Joint Ventures hat Bauer wieder alle Anteile an der BAUER Manufacturing LLC in den USA sowie der BAUER Deep Drilling GmbH in Deutschland übernommen.



Das Joint Venture war 2015 begonnen worden, um die Entwicklung und den Bau von größeren, standardisierten landbasierten Tiefbohranlagen für den Öl- und Gasbereich in Nordamerika weiter voranzutreiben. Dazu hatte das Segment Maschinen der BAUER Gruppe die Automatisierungstechnik für Tiefbohrgeräte in das Joint Venture eingebracht. Der ursprüngliche Fokus lag vor Beginn des Joint Ventures auch auf Anwendungen im Bereich Geothermie.

Nun hat der Geschäftsbereich Water, Energy & Mining der BAUER Maschinen GmbH sämtliche Aktivitäten in der Tiefbohrtechnik gebündelt. Die zukünftige Zielsetzung ist darauf ausgerichtet, das vorhandene Know-how zu nutzen, um für Kunden passgenaue Anwendungen zu entwickeln und gemeinsam Projekte zu realisieren. Der Fokus liegt auf den Märkten in Europa und Asien.

"Wir wollen gemeinsam mit dem Kunden eine Lösung und ein Projekt entwickeln. Dafür haben wir ausgezeichnetes Know-how im Unternehmen", so Michael Stomberg, Vorstandsvorsitzender der BAUER AG. "Das heißt, wir wollen keine standardisierte Palette an Geräten im Bereich Tiefbohrtechnik anbieten, sondern gezielt individuelle Kundenlösungen liefern. Gerade in den letzten Jahren hat sich dabei die Geothermie wieder neu belebt. Dafür verantwortlich ist der ökologisch notwendige Wandel von fossilen Rohstoffen hin zu nachhaltigen Energieträgern."