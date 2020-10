BevCanna würdigt Meilenstein bei der Generierung erster Umsätze seit Firmengründung

VANCOUVER, British Columbia, 9. Oktober 2020. BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, OTCQB:BVNNF, FWB:7BC) („BevCanna“ oder das „Unternehmen“), ein Hersteller von Cannabisaufgussgetränken mit Führungspotenzial, hat heute bekannt gegeben, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Pure Therapy Products Corp. („Pure Therapy“) in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 einen nicht testierten Bruttoumsatz von 1,53 Millionen CAD und einen Reingewinn von 104.000 CAD erzielt hat. Pure Therapy konnte im selben Zeitraum außerdem mehr als 3.000 neue Kunden dazugewinnen. Mit dem Neuerwerb sichert sich BevCanna nun kontinuierlich wachsende Einnahmen.

Die vor kurzem von BevCanna übernommene Firma Pure Therapy ist ein Direktvertriebs-Spezialist, der eine breite Palette von natürlichen Gesundheitsprodukten, wie Nutrazeutika und Cannabidiolprodukte auf Hanfbasis, über den Online-Handel in ganz Nordamerika und Westeuropa vertreibt. In seinem umfangreichen Produktkatalog bietet Pure Therapy markenrechtlich geschützte und professionell von Hand gefertigte Formulierungen auf Basis der Marktnachfrage und der Produktqualität zum Verkauf an. Jedes angefertigte Produkt wird von Drittunternehmen auf seine Reinheit getestet und in GMP-zertifizierten Anlagen (nach der Guten Herstellungspraxis) hergestellt.

„Unsere Absicht war es, mit der Übernahme von Pure Therapy das Umsatzwachstum zu forcieren und unsere Einnahmen im 4. Quartal durch neue Produkteinführungen, Investitionen in die Kundenakquise und in Kundenbindungsprogramme sowie die aktuelle Kombination aus abobasierten und konventionellen Verkaufsmodellen zur Generierung hoher wiederkehrender Umsätze zu steigern“, so John Campbell, Chief Strategic Officer von BevCanna. „Wir sind mit den Fortschritten, die wir im ersten Monat als Eigentümer erzielen konnten, sehr zufrieden und für ein starkes 4. Quartal und Geschäftsjahr 2021 gerüstet.“

Mit der Übernahme von Pure Therapy ist BevCanna in den Besitz einer bewährten Online-Handelsmarke und -Plattform gelangt, die dem Unternehmen den weiteren Ausbau und Direktvertrieb seiner eigenen Hanfprodukte im internationalen Gesundheits- und Wellnessmarkt, und somit auch im boomenden CBD-Markt der USA, ermöglicht. Die Marke verfügt über eine beachtliche Klientel und eine starke Plattform für den Direktvertrieb. Pure Therapy kann mit einer beachtlichen Liste von rund 23.000 Kunden aufwarten, die seit 2017 gewonnen wurden. Die Marke erwirtschaftete im Kalenderjahr 2019 einen nicht testierten Bruttoumsatz in Höhe von 4,78 Millionen CAD und einen Reingewinn in Höhe von 0,22 Millionen CAD.