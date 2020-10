JEFFERIES belässt EssilorLuxottica auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 110 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Erholung der Wettbewerber des Brillenherstellers sei besser als erwartet verlaufen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Damit stellten sich auch die mittelfristigen Perspektiven etwas besser dar./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2020 / 17:42 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2020 / 00:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. EssilorLuxottica Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de