Bundesregierung gratuliert Welternährungsprogramm zu Nobelpreis

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Verleihung des Friedensnobelpreises an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) hat die Bundesregierung den Preisträgern gratuliert. "Die Auszeichnung hebt die überaus verdienstvolle Arbeit der Welternährungsorganisation gerade in schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie hervor", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin, Ulrike Demmer, am Freitag in der Bundespressekonferenz in Berlin.

Weltweit erlitten über 820 Millionen Menschen Hunger und Mangelernährung, die Grund für Gesundheitsrisiken seien. Die Corona-Pandemie habe diese Situation weiter verschärft, erklärte Demmer weiter.