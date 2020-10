---------------------------------------------------------------------------

asknet Solutions AG: Führende E-Commerce-Lösungen für akademische Institutionen und die Softwarebranche seit 25 Jahren



Das Jahr 2020 markiert das 25-jährige Jubiläum der asknet Solutions AG, eines der erfahrensten und innovativsten Unternehmen im Bereich Merchant of Record-Zahlungslösungen und Softwarevertrieb für akademische Institutionen.

Karlsruhe, 09. Oktober 2020 - Die asknet Solutions AG, ein führender Beschaffungs-, E-Commerce- und Payment-Spezialist mit dominierender Stellung im deutschsprachigen akademischen Markt, feiert ihr 25-jähriges Firmenjubiläum. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1995 als Spin-off des weltweit anerkannten Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). In der Frühzeit der Internetwirtschaft entwickelte es sich rasch zu einem führenden IT-Unternehmen und betrieb im Jahr 2003 bereits 50 Online-Shops. Ein Jahr darauf startete das Unternehmen mit der Eröffnung von Büros in den USA und Japan auch international durch. Mit dem Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse im Jahr 2006 konnte die asknet AG ihre Sichtbarkeit und ihr Wachstum weiter steigern. In den Jahren nach dem Börsengang beschleunigte das Unternehmen seine Präsenz in der Softwarebranche und im akademischen Bereich und stieg zu einem der führenden E-Commerce-Händler für die Softwarebranche auf. Gleichzeitig etablierte sich asknet mit seinen akademischen Lösungen und Dienstleistungen als führende Software-Beschaffungsplattform für den deutschsprachigen Raum.

Viele Jahre nach dem Spin-off ist das KIT auch heute noch einer der langjährigsten Kunden von asknet. Rolf Mayer, Mitglied des KIT Scientific Computing & Simulation-Teams und verantwortlich für den Software-Shop des Steinbuch Centre for Computing: "asknet geht mit Interesse und Verständnis auf spezielle Wünsche ein - das führt zu effektiven und praktischen Lösungen."



Im Laufe seiner Unternehmensgeschichte hat sich asknet immer wieder als technologischer Vorreiter erwiesen. Vor allem entwickelt asknet seit jeher Lösungen auf Basis von Cloud-Technologien. 2007 präsentierte asknet den ersten mobilen Shopping-Cart und 2010 den ersten In-App-Cart, Jahre bevor diese Technologien zum Branchenstandard wurden. Dadurch war das Unternehmen in der Lage, langfristige Kundenbeziehungen zu führenden weltweit agierenden Unternehmen aufzubauen.