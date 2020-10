REWE gewinnt zwei "Oscars" der Lebensmitteleinzelhandelsbranche / REWE im Grünhof in Frankfurt a. M. ist "Supermarkt des Jahres 2020" und Susanne Zeiler aus Delitzsch ist "Mitarbeiterin des Jahres"

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln / Frankfurt a. M. / Delitzsch (ots) - Angesichts der Corona-Pandemie, inder den Supermärkten hinsichtlich der Versorgung der Bevölkerung eine großeBedeutung zukommt, haben diese Preise einen besonderen Stellenwert: Als"Supermarkt des Jahres 2020" ist der REWE-Markt im Grünhof in Frankfurt a. M.(Eschersheimer Landstraße 221) ausgezeichnet worden. Und Susanne Zeiler ausDelitzsch darf sich ab sofort "Mitarbeiterin des Jahres" nennen. Die Preisegelten im Lebensmitteleinzelhandel als die renommiertesten Auszeichnungen,gleichsam als "Oskars" der Branche.Die Fachjury, bestehend aus Experten und Entscheidern in der Food-Branche sowieVorständen und Geschäftsführern der größten deutschen Handelsunternehmen, kürteaus allen Marktbewerbungen in einer Erstauswahl zwölf Nominierte in vierKategorien. Diese wurden anschließend inkognito vor Ort detailliert unter dieLupe genommen. Ein unabhängiges Marktforschungsinstitut führte darüber hinauszeitgleich eine umfangreiche Verbraucherbefragung im Markt durch. Auf Basis desGesamtergebnisses bestimmte die Jury in der Endauswahl die Gewinner. Platz 1 inder Kategorie Filialisten ab 2.000 qm Verkaufsfläche ging so an den REWE imGrünhof. Der Marktleiter, Andreas Retzlaff, und sein Vertreter, Andreas Möller,nahmen den Preis am 30. September gemeinsam in Bonn entgegen. "Die Auszeichnungzum Supermarkt des Jahres ist für uns Lob und Ansporn zugleich. Gemeinsam mitunserem Team werden wir auch weiterhin unser Bestes für unsere Kunden geben",versprachen die Marktmanager. Besonders stolz sind sie darauf, dass ihr Marktbereits zum zweiten Mal den begehrten Titel gewonnen hat: 2008 wurde er zumersten Mal zum "Supermarkt des Jahres" gekürt, 2014 war er in derEndausscheidung unter den drei Besten. "Das zeigt, dass wir uns nicht aufunserem Erfolg ausruhen, sondern uns auch angesichts der schnellen Veränderungenin unserer Branche stetig weiterentwickeln und verbessern."Im REWE-Markt arbeiten 119 Mitarbeiter und drei Auszubildende. Hand in Handsorgen sie täglich dafür, dass kein Kundenwunsch unerfüllt bleibt. Die Auswahlim Grünhof ist riesig: Mehr als 30.000 Artikel werden auf einer Verkaufsflächevon 3.500 Quadratmetern angeboten. Im Fokus stehen Spezialitäten undFrische-Produkte, aber auch Lebensmittel aus der Region. Das Angebot anregionalen Produkten wurden in den letzten Jahren stetig vergrößert. Darüberhinaus wird das gesamte Sortiment permanent an die Kundenbedürfnisse und Trendsangepasst. Ebenso permanent erfolgt die Weiterbildung der Mitarbeiter. Siewerden regelmäßig geschult, um die Kunden immer gut beraten zu können. Für denBereich Wein und Käse gibt es zudem drei zertifizierte "Beratungsspezialisten