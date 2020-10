Seite 2 ► Seite 1 von 4

München (ots) -- Der Prime Day beginnt am Dienstag, den 13. Oktober, um 00:01 Uhr und läuft 48Stunden. Bis Mittwoch, den 14. Oktober, um 23:59 Uhr, profitierenPrime-Mitglieder von mehr als einer Million Angebote in 19 Ländern.- Prime-Mitglieder, die ab Sonntag, den 11. Oktober, mit Alexa auf einem Amazon Echo einkaufen, erhalten frühzeitigen Zugang zu ausgewählten Angeboten fürAmazon-Geräte. Dazu fragen sie einfach: "Alexa, welche Prime Day Angebote gibtes?"- Prime-Mitglieder, die noch bis zum 12. Oktober Produkte im Wert von mindestens10 Euro von ausgewählten kleinen und mittleren lokalen Verkaufspartnern beiAmazon.de einkaufen, können an einer Aktion teilnehmen, bei der sie 10 EuroGuthaben erhalten, das sie am Prime Day einlösen können.Amazon bereitet sich auf den Start des Prime Day vor, der am 13. Oktober, um00:01 Uhr beginnt und 48 Stunden dauert. Prime-Mitglieder genießen exklusivenZugriff auf zahlreiche Angebote und können sich erste Geschenke für dieWeihnachtszeit sichern, wie etwa Spielzeug, Smart-TVs, Elektronik, Fashion,Beauty, Küchenzubehör, Einrichtung oder Amazon Devices. Kunden, die Prime nochnicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich unterAmazon.de/primeday (https://www.amazon.de/primeday) anmelden und den Service 30Tage lang gratis nutzen.Kleine Unternehmen unterstützenPrime-Mitglieder können am diesjährigen Prime Day auch kleine Unternehmenunterstützen, indem sie in Kategorien wie Amazon Storefronts, Amazon Handmadeund Amazon Launchpad einkaufen. Mehr als die Hälfte des bei Amazon erzieltenHandelsumsatzes weltweit stammt von kleinen und mittelgroßen Verkaufspartnern.Am letzten Prime Day konnten diese Händler über 2 Milliarden US-Dollar Umsatzverzeichnen.Amazon verstärkt sein Engagement für kleine und mittlere Unternehmen, die amPrime Day mit der bisher größten Kleinunternehmerförderung unterstützt werden.Noch bis zum 12. Oktober erhalten Prime-Mitglieder, die an einer Aktionteilnehmen bei der sie für mindestens 10 Euro Produkte von kleinen und mittlerenlokalen Verkaufspartnern bei Amazon.de einkaufen, 10 Euro Guthaben, das sie amPrime Day einsetzen können.Prime Day Angebote im ÜberblickZur Einstimmung auf den Prime Day können sich Prime-Mitglieder u.a. auf folgendeAngebote freuen (Stand 8. Oktober 2020):- Amazon-Geräte & mehr - Prime-Mitglieder, die ab Sonntag, den 11. Oktober, mitAlexa auf einem Amazon Echo einkaufen, erhalten frühzeitigen Zugang zuausgewählten Angeboten für Amazon-Geräte. Dazu fragen sie einfach: "Alexa,welche Prime Day-Angebote gibt es?" Prime-Mitglieder finden außerdem bereits