Aurelius zukünftig mit Verwaltungsrat statt Vorstand und Aufsichtsrat

Aurelius baut die Strukturen im Management um. So will man vom System mit Vorstand und Aufsichtsrat auf ein Modell mit einem Verwaltungsrat nach angelsächsischem Vorbild umschwenken. „In diesem neuen Board of Directors der Aurelius Management SE werden unter dem Vorsitz von Dr. Dirk Markus alle derzeitigen Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat in einem Gremium vereint”, kündigt die Münchener Beteiligungs-Gesellschaft am ...