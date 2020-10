Die Länderkammer wählte zudem einen neuen Präsidenten: Zum 1. November übernimmt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff die Leitung des Bundesrats. Der CDU-Politiker löst den Ministerpräsidenten von Brandenburg, Dietmar Woidke (SPD), ab. Woidke würdigte die beispiellose Zusammenarbeit von Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat in der Corona-Pandemie. "Die Solidarität und Hilfsbereitschaft in unserem Land war und ist beeindruckend", sagte er. "Wir haben uns untergehakt, blieben aber auf Distanz." Eine noch größere Gefahr als das Virus sei allerdings die zunehmende Vermischung von Verschwörungstheorien und Rechtsradikalismus.

BERLIN (dpa-AFX) - Mehr Kfz-Steuer für Spritschlucker und ein CO2-Preis, der Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas im kommenden Jahr teurer macht: Der Bundesrat hat am Freitag gleich mehrere Gesetze beschlossen, mit denen Deutschland gegen den Klimawandel ankämpfen will. Außerdem sollen Verbraucher künftig auf einen Blick erkennen können, welche Fertiggerichte im Supermarkt gesund sind - und welche besser nicht im Einkaufswagen landen sollten.

Die wichtigsten Beschlüsse, die die Länderkammer danach traf:

KFZ-STEUER: Ab 2021 steigt für neue Autos mit hohem Spritverbrauch die Kfz-Steuer. Das soll die Bürger dazu bringen, sparsamere Pkw zu kaufen. Bereits zugelassene Autos sind allerdings nicht betroffen. Die Steuer wird künftig stärker daran ausgerichtet, wie viel CO2 ein Fahrzeug ausstößt. Einer Studie des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft zufolge verteuere sich die Kfz-Steuer pro Jahr im Schnitt um 15,80 Euro - bei vielen Autos ändere sich überhaupt nichts. Zur Reform gehört auch, dass die Steuerbefreiung für reine Elektrofahrzeuge bis zum 31. Dezember 2025 verlängert wird.

NÄHRWERT-LOGO AUF LEBENSMITTELN: Der Bundesrat machte den Weg für die Einführung des neuen Logos Nutri-Score für viele Lebensmittel frei. Die Kennzeichnung auf der Packungsvorderseite von Fertigprodukten soll Verbrauchern eine gesündere Ernährung erleichtern. Für die Hersteller bleibt die Nutzung allerdings freiwillig. Das System bezieht neben Zucker, Fett und Salz auch empfehlenswerte Bestandteile wie Ballaststoffe in eine Gesamtbewertung ein und gibt dann einen Wert auf einer fünfstufigen Skala vom grünen "A" bis zum roten "E" an. Erste so gekennzeichnete Produkte sind schon in Läden zu sehen.