Corona als Chance für Nachhaltigkeit / Randstad Arbeitnehmer-Befragung (CIVEY) (FOTO)

Eschborn (ots) - Die beschleunigte Digitalisierung stellt für Unternehmen eine

große Chance dar, ihre Organisation langfristig nachhaltig aufzustellen. Doch

dieses Potenzial wird bislang kaum wahrgenommen. Aktuell beurteilt jeder zweite

deutsche Arbeitnehmer das Engagement von Unternehmen für mehr Nachhaltigkeit als

schlecht. Das zeigt die fortlaufende Repräsentativ-Befragung von CIVEY im

Auftrag von Randstad (Stand: September 2020).



Einfache Maßnahmen, großes Potenzial





Die Corona-Pandemie hat dazu beigetragen, dass sich viele Unternehmen bereitsnachhaltiger aufgestellt haben, als ihre Mitarbeiter das vielleichtrealisieren", resümiert Carlotta Köster-Brons, Leiterin des Hauptstadtbüros undCSR-Koordinatorin bei Randstad Deutschland. "Durch den reduziertenRessourcenverbrauch, bedingt durch den Wegfall vieler Dienstreisen und diegeringere Nutzung des Fuhrparks, haben viele Unternehmen einen nicht immerstrategisch geplanten aber trotzdem wichtigen Schritt gemacht, sich nachhaltigeraufzustellen", so Carlotta Köster-Brons. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt zuüberlegen, ob und wie die Pandemie-bedingten Veränderungen implementiert undweiter fortgeführt werden können. "Ein weiterer wichtiger Aspekt der vergangenenMonate, der als Chance gesehen werden sollte, ist die Flexibilisierung derArbeit in Unternehmen. Zahlreiche Untersuchungen dokumentieren, dass mobilesArbeiten die Motivation und das Arbeitsklima verbessern", betont CarlottaKöster-Brons. Dass sich die Einschätzung zum nachhaltigen Engagement derUnternehmen aus Sicht der Arbeitnehmer seit Beginn der Befragung im März 2020konstant verschlechtert hat, zeigt aber auch, wie wichtig es für Unternehmenist, ihre Mitarbeiter mit auf die Reise hin zu mehr Nachhaltigkeit zunehmen.Fast ein Drittel der Befragten gibt an, das Engagement von Unternehmenfür mehr Nachhaltigkeit als weder schlecht noch gut einstufen zu können (30%).Nachhaltigkeit als wichtiger Faktor beim Employer Branding"Um als Unternehmen nachhaltig zu agieren gilt es, die bisher gelerntenVeränderungen und ein neues Bewusstsein in der Unternehmenskultur zu verankernund das Bestreben für mehr Nachhaltigkeit zur gemeinsamen Sache von Führung undMitarbeitern zu machen", so Carlotta Köster-Brons. Damit binden Unternehmen diebestehende Belegschaft in den Veränderungsprozess mit ein. Wenn Nachhaltigkeitim Unternehmen ernsthaft umgesetzt und verankert ist, wird dieMitarbeiterbindung gestärkt und die Arbeitgebermarke gesichert. Denn mehr alsein Drittel der Arbeitnehmer gaben zu Beginn der Befragung an, dass sie sichbewusst für einen nachhaltig engagierten Arbeitgeber entscheiden würden (März