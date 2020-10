Henkel hat am Freitag eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020 vorgelegt. Der Düsseldorfer Markenartikel-Konzern erwartet laut eigener Aussage, gefasst in eine herrliche PR-Sprechblase, ein „organisches Umsatzwachstum von -1,0 bis -2,0 Prozent” - im Klartext also einen Umsatzrückgang auf Konzernbasis. Vor Zinsen und Steuern stellt Henkel eine Marge zwischen 13,0 Prozent und 13,5 Prozent in Aussicht. Belastet werde die ...