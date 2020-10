Deutsche Bank und smava kooperieren

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- Seit Mai 2019 hat smava insgesamt sieben namhafte Kooperationspartner inseinen Kreditvergleich integriertSeit August 2020 kooperiert die Deutsche Bank AG mit dem Kreditportal smava. DieBank ergänzt damit die Vermarktung ihrer Ratenkredite, neben dem Angebot ihrerFilialen und der digitalen Kanäle sowie per Telefon. "Mit der Deutschen Bank hatsich die nächste namhafte Bank für smava entschieden. Insgesamt haben wir seitMai 2019 sieben neue namhafte Kooperationspartner gewonnen. Von unserem immerumfangreicheren Kreditvergleich profitieren unsere Kunden und unsereKooperationspartner gleichermaßen", sagt Alexander Artopé, Geschäftsführer vonsmava. "Die Deutsche Bank ist einer der führenden Anbieter im Kreditgeschäft mitprivaten Kunden. Neben der persönlichen Beratung in unseren Filialen, spielenfür unsere Kunden digitale Zugangswege und Plattformen eine immer wichtigereRolle. Wir freuen uns, künftig nun auch über smava noch mehr Menschen zuerreichen, die sich ihre Wünsche flexibel erfüllen möchten", so Anke Steenbock,verantwortlich für das Produktmanagement Tägliches Bankgeschäft der DeutschenBank. Mit den beiden Marken Deutsche Bank und Postbank hat die Deutsche Bankhierzulande insgesamt 19 Millionen private Kunden. Interessenten finden diePostbank mit ihren Angeboten bereits seit längerer Zeit auf smava - künftig sindbeide Marken dort präsent.smava kooperiert mit 24 BankenNeben der Deutschen Bank hat das Kreditportal smava seit Mai 2019 sechs weiterenamhafte Kooperationspartner in seinen Kreditvergleich integriert: Commerzbank,S-Kreditpartner GmbH (der Kredit-Spezialist in der Sparkassen-Finanzgruppe),Degussa Bank, Hypovereinsbank, Consorsbank und Qlick. Insgesamt sind nun 24Banken im Kreditvergleich vertreten (https://www.smava.de/kredit/partner/) .Klarer Kundennutzen: Mehr als 8 Mrd. Euro vermittelte Kreditesmava macht Kredite mit seinem Kreditvergleich für Verbraucher transparent, fairund günstig. Verbraucher, die ihren Kredit im ersten Halbjahr 2020 über smavaabschlossen, zahlten im Schnitt 41 Prozent weniger Zinsen als imBundesdurchschnitt. (1)Zugleich treibt smava die Digitalisierung von Krediten voran. Bereits 2016brachte das Unternehmen einen digitalisierten und erstmals vollautomatischenSofortkredit auf den Markt. Kreditnehmer erhalten dadurch in kürzester Zeit eineKreditentscheidung. Das Geld wird spätestens am nächsten Werktag ausgezahlt."Seit 2016 haben rund 50 Prozent unserer Partnerbanken eine digitale