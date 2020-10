Tiefere Einblicke in das Media-Oekosystem: Sourcepoint kauft RedBud Media (FOTO) New York/London/Berlin (ots) - Die Consent-Management-Plattform integriert das Team und die Technologie von RedBud, um zukünftig verdeckte Gefahrenquellen für den Datenschutz sowie Performance-Probleme rechtzeitig zu erkennen

In der datenbasierten und zunehmend auf Datenschutz bedachten Welt von heute ist Datenethik von entscheidender Bedeutung. Allerdings war es bisher für das gesamte Media-Ökosystem kaum möglich, die Datenschutzpraktiken von Partnern skalierbar und detailliert zu durchschauen. Mit der Scan- und Analysetechnologie-Lösung DIAGNOSE von RedBud ist das nun jedoch möglich: Sie bietet einen umfassenden und detaillierten Ansatz zur Beurteilung von Anbietern und dem Monitoring ihrer Performance.



Publisher verbessern mit Hilfe von DIAGNOSE ihre Wettbewerbsbedingungen: Sie bieten Tools an, die dem User in Bezug auf Daten und Datenschutzeinstellungen eine bessere Übersicht ermöglicht und erhalten einen vollständigen Einblick in alle intransparenten Aktivitäten innerhalb ihrer Plattform, die zu Datenschutz- und Umsatz-Risiken führen könnten. Aber auch Marken profitieren von der Übernahme. Sie erhalten für jede datenverarbeitende Instanz einen umfangreichen Speicherplatz, in dem die verschiedenen Nutzer-Touchpoints jeweils gespeichert werden können.



Die Technologie zeigt Werbetreibenden nicht nur Grauzonen im Datenschutz auf, sondern auch, wie sie behoben werden können. Die gleichzeitige Anzeige möglicher Gefahrenquellen, sowohl im Datenschutz als auch in der Performance sowie einer individuell anpassbaren Lösung für Datenschutzprobleme, hilft Publishern und Advertisern dabei, ihre Monetarisierung zu verbessern und ein nachhaltigeres Ökosystem zu implementieren.