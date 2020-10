Gemeinsame Erklärung von Velodyne und RoboSense

Velodyne Lidar, Inc. (NASDAQ: VLDR, VLDRW) und RoboSense (Suteng Innovation Technology Co., Ltd.) freuen sich, bekanntzugeben, dass die beiden Unternehmen eine langfristige globale Cross-Licensing-Beziehung eingegangen sind, die eine breite Palette von Rundumsicht-Lidarsensoren für eine 360-Grad-Abdeckung umfasst. Diese für beide Seiten vorteilhafte Beziehung umfasst sowohl bestehende als auch zukünftige Patente beider Unternehmen. Velodyne und RoboSense haben außerdem vereinbart, alle zwischen den beiden Unternehmen bestehenden Gerichtsverfahren in den USA und in China einzustellen. Velodyne und RoboSense freuen sich auf einen Lidar-Markt, der sehr unterschiedliche Produkte für Echtzeit-3D-Sensoranwendungen anbietet, die der Gemeinschaft autonomer Fahrzeuge und anderer Anwendungen zugutekommen.

