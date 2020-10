Der neue UNIQLO Store in Hamburg wurde in feierlichem Rahmen eröffnet (FOTO)

Hamburg (ots) - UNIQLO hat heute seinen ersten Store in Hamburg am Alter Wall

2-8 eröffnet.



Am heutigen Freitag, den 9. Oktober wurde um kurz vor zehn Uhr morgens das

UNIQLO-Band feierlich durchtrennt. Die Zeremonie wurde begleitet von der

Japanischen Generalkonsulin Kikaku Kato, Vizepräses der Handelskammer Hamburg -

Fr. Astrid Nissen-Schmidt, dem Geschäftsführer des Bucerius Kunstforums - Hr.

Andreas Hoffmann, Hr. Taku Morikawa - CEO von UNIQLO Europa, Hr. Takashi Nagata

- General Manager UNIQLO Hamburg und Hr. Dominic Fischer - Store Manager UNIQLO

Hamburg.



Die ersten 100 UNIQLO Kunden erhielten eine limitierte Goodie Bag mit dem Design

vom Hamburger Künstler und Illustrator Stefan Mosebach, der auch einen Teil des

Treppenhauses gestaltet hat, und einen UNIQLO Kaschmirschal.





Am Eröffnungswochenende erwarten die Besucher attraktive Angebote aus demaktuellen LifeWear-Sortiment. Die Eröffnungsangebote umfassen exklusive Rabatteauf ausgewählte Produkte, wie Ultra Light Down Jacken ab 59,90 EUR, 100%Kaschmirpullover in 50 Farben ab 79,90EUR und Jacken aus Teddyfleece ab 19,90EUR. Die Eröffnungsangebote gelten vom 9. bis 17. Oktober und sind nur in derUNIQLO Filiale in Hamburg gültig.Adresse:UNIQLO HamburgAlter Wall 2-820457 HamburgReguläre Öffnungszeiten von UNIQLO Hamburg: Montag bis Samstag 10:00 -20:00 UhrWeiteres Bildmaterial von dem Store steht HIER(https://www.dropbox.com/sh/3nudz8drqy4glke/AABQwGRgr0FRNUCazFmF4avZa?dl=0) zumDownload bereit.UNIQLO ist seit April 2014 mit der Eröffnung eines Flagship Stores in Berlin aufdem deutschen Markt vertreten. Die globale Modemarke aus Japan betreibt derzeitsechs UNIQLO Filialen in Berlin, je eine Filiale in Stuttgart, Düsseldorf undKöln sowie einen deutschen Online Shop.Über UNIQLO LifeWearBekleidung, die aus den japanischen Werten der Schlichtheit, Qualität undLanglebigkeit hervorgegangen ist. Entworfen, um zeitgemäß und der Zeit voraus zusein. LifeWear ist gemacht mit so moderner Eleganz, dass sie zu den BausteinenIhres Stils wird. Ein perfektes Hemd, das immer weiter perfektioniert wird. Diedurchdachtesten und modernsten Details, die sich im schlichtesten Designverbergen. Das Beste in puncto Passform und Material wird erschwinglich und füralle zugänglich gemacht. LifeWear ist Bekleidung, die stets weiterentwickeltwird indem sie Menschen mehr Wärme, mehr Leichtigkeit, mehr Komfort und besseresDesign im Leben schenkt.Über UNIQLO und Fast RetailingUNIQLO ist eine Marke von Fast Retailing Co., Ltd., einer führenden,international agierenden japanischen Unternehmensgruppe desBekleidungs-Einzelhandels, die unter acht Hauptmarken Kleidung entwirft,herstellt und verkauft: GU, Theory, Helmut Lang, PLST (Plus T) Comptoir desCotonniers, Princesse tam.tam, J Brand und UNIQLO. Mit einem globalen Umsatz vonrund 2.2905 Billionen Yen im Geschäftsjahr 2019, welches am 31. August 2019endete (US $21.53 Milliarden, gerechnet in Yen mit dem Wechselkurs von $1 =106.4 Yen Ende August 2019), ist Fast Retailing eines der größtenBekleidungsunternehmen der Welt, und UNIQLO ist Japans führender Fachhändler.UNIQLO strebt kontinuierlich danach, seine Position als globale Marke weiter zustärken, und eröffnet dazu laufend großflächige Filialen an bedeutendenStandorten weltweit. Derzeit betreibt das Unternehmen mehr als 2.200 Filialen in25 Märkten: Japan, Australien, Belgien, China, Dänemark, Deutschland,Frankreich, Hongkong, Indien, Indonesien, Italien, Kanada, Malaysia,Niederlande, Philippinen, Russland, Schweden, Singapur, Spanien, Südkorea,Taiwan, Thailand, U.K., USA und Vietnam. Zudem wurde im September 2010 dassoziale Unternehmen Grameen UNIQLO in Bangladesch etabliert, welches mehrereGrameen UNIQLO Filialen in Dhaka betreibt.Gemäß dem Unternehmensmotto - changing clothes, changing conventional wisdom andchange the world - möchte Fast Retailing hervorragende Bekleidung mit neuen undeinzigartigen Werten schaffen, die das Leben der Menschen in aller Weltbereichert. Weitere Informationen zu UNIQLO und Fast Retailing finden Sie unterhttp://www.uniqlo.com und http://www.fastretailing.comPressekontakt:Pressekontakt PR Agentur:Celina Spescha, BOLD BerlinE: mailto:celina.spescha@boldberlin.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/105484/4729768OTS: UNIQLO