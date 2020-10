Fast Finance24 Holding AG: Die Fast Finance24 Holding AG gibt ihren Halbjahresabschluss für die erste Hälfte des Jahres 2020 bekannt.

Frankfurt am Main, den 09.10.2020 - Die Fast Finance24 Holding AG freut sich, die Aktivitäten und Erfolge der ersten Hälfte des Jahres 2020 bekannt geben zu können. Mit der Übernahme des Freemailers OK.de durch die spanische Tochtergesellschaft Fast Finance 24 S.L. zum 1. Oktober 2019 konnte die Gesellschaft in 2020 die Reichweite der Fast Finance 24 Gruppe durch eine beständig wachsende Zahl qualifizierter Nutzer steigern. Schon jetzt weist die Plattform ca. 1,4 Mio. verifizierte User und durchschnittlich 3000 tägliche Neuanmeldungen auf. OK.de birgt mit seinen Vergleichsportalen und Werbeplätzen weiterhin großes Entwicklungspotenzial für gezieltes Cross-Marketing. So wurde in 2020 zu den bestehenden Vergleichsportalen ein weiteres mit einem Kreditvergleich hinzugefügt.

Mit der Plattform FF24INVEST.com bietet die Fast Finance24 Holding AG seit dem 1. Quartal 2020 Anlegern und Investoren die Möglichkeit, bereits mit kleineren Beträgen als Nachrangdarlehen zu investieren.

Im Mai 2020 hat die Gesellschaft zudem mit FF24.rent ihren eignen Marketplace für ihr innovatives Rent-to-Own-Modell gelauncht. Der Kunde bekommt so gerade in einer Zeit möglicher finanzieller Engpässe wie der heutigen die Möglichkeit, exklusive Produkte in kleinen wöchentlichen Raten zu mieten, anstatt sie sofort zu kaufen.

Die Zahlen der Fast Finance24 Holding AG für das erste Halbjahr 2020 unterstreichen diesen positiven Trend: Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres konnten die Umsatzerlöse um 50% gesteigert werden, was zu einer Erhöhung des Jahresüberschusses um 197% geführt hat. Ferner konnte durch die Gewinnung neuer Investoren die Bilanzsumme von 39.456.750,53 EUR auf 40.140.590,66 EUR zum Vorjahreszeitraum erhöht werden.