Familienunternehmer Haeusgen aus Bayern neuer VDMA-Präsident

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Aschheimer Familienunternehmer Karl Haeusgen übernimmt das Amt des Maschinenbau-Präsidenten in turbulenten Zeiten. Die Mitgliederversammlung des Branchenverbandes VDMA wählte den Miteigentümer und Aufsichtsratschef der HAWE Hydraulik SE am Freitag in Wiesbaden zum neuen Präsidenten für die kommenden vier Jahre. Haeusgen tritt die turnusgemäße Nachfolge von Carl Martin Welcker an, der das Amt seit 2016 ausübte und nicht wiedergewählt werden konnte.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) gratulierte dem Betriebswirt zu seiner Wahl und dankte dem Vorgänger Welcker für "seinen engagierten Einsatz" in den vergangenen Jahren. Haeusgen möchte den Verband europäisch positionieren. Zu seinen Zielen zählt auch, die wirtschaftliche Bewältigung der "Corona-Phase im Sinne unserer Industrie zu gestalten."