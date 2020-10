---------------------------------------------------------------------------

Corporate News



SPORTTOTAL AG: Hauptversammlung macht Weg für Finanzierung der weiteren Expansion frei



- Hauptversammlung billigt neues Genehmigtes Kapital und die Ausgabe von Wandelanleihen



- Ralf Reichert als Aufsichtsratsmitglied bestätigt



- Strategischer Fokus auf Expansion im Segment DIGITAL

Köln, 9. Oktober 2020. Die Hauptversammlung der SPORTTOTAL AG, die in diesem Jahr erstmals digital stattfand und vom Sitz des Unternehmens in Köln übertragen wurde, hat den Weg für die Finanzierung der weiteren Expansion der SPORTTOTAL freigemacht. Mit der Billigung eines neuen Genehmigten Kapitals in Höhe von 15,5 Mio. Euro und eines Bedingten Kapitals zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen in Höhe von bis zu rund 50 Mio. Euro ermöglicht die Hauptversammlung der Gesellschaft volle Flexibilität bei der Finanzierung ihrer Ausbaupläne. Das unterstreicht das Vertrauen der Aktionäre in das Geschäftsmodell von SPORTTOTAL trotz operativer und marktbedingter Herausforderungen. Sämtliche Vorschläge der Verwaltung wurden mit großer Mehrheit des anwesenden stimmberechtigten Kapitals angenommen. Ralf Reichert wurde als Aufsichtsrat von der Hauptversammlung bestätigt. SPORTTOTAL will sich, wie CEO Peter Lauterbach in seiner Vorstandsrede ausführte, in den nächsten Monaten auf die weitere Expansion im Segment DIGITAL konzentrieren und dabei unter anderem das selbst entwickelte KI-basierte Kamerasystem einsetzen.



Vorstand und amtierender Aufsichtsrat entlastet

Der Vorstand der SPORTTOTAL AG und der amtierende Aufsichtsrat wurden mit deutlicher Mehrheit entlastet. Ebenso klar fiel das Votum des stimmberechtigten Kapitals für eine Vertagung der Entlastung des ehemaligen Aufsichtsratsmitglieds Jean Fuchs aus. Hintergrund der Vertagung ist ein gegen ihn laufendes Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Köln wegen des Verdachts der Untreue und der Verletzung seiner Geheimhaltungspflicht als Aufsichtsrat der SPORTTOTAL AG und SPORTTOTAL INTERNATIONAL S.A.