SMASHDOCs revolutioniert mit neuer Lösung den Financial-Printing-Markt

Financial Printing wird digitalisiert, die Branche wird umgewälzt.

Kosten für das Erstellen und Publizieren von Finanzdokumenten wie Wertpapierprospekten werden drastisch gesenkt, der Zeitaufwand deutlich reduziert.

Emittenten, Banken und Anwälte können perfekt gestaltete Prospekte nun komplett selbst erstellen, eine Beautragung eines "Financial Printers" ist nicht mehr erforderlich, die revisisonssichere Protokollierung aller Änderungen ist IT-gestützt sichergestellt.

Marcus Behrend leitet den Vertrieb für die neue SMASHDOCs-Lösung für "Financial Printing".

München, 9. Oktober 2020 - SMASHDOCs, die weltweit führende Entwicklungs- und Vermarktungsplattform für kollaborative Textverarbeitungslösungen, hat mit "Financial Printing" einem weiteren bisher analogen Markt den Kampf angesagt. "Unsere neue Lösung spart Emittenten, Banken und Anwälten 70 Prozent der Kosten bei der Erstellung von Finanzdokumenten wie Wertpapierprospekten. Zudem liegen die Bearbeitungszeiten im Vergleich zur Zusammenarbeit mit einem Financial Printer um etwa 50 Prozent niedriger", sagt Christian Marchsreiter, Gründer und CEO der Münchener smartwork solutions GmbH. SMASHDOCs ist eine hochgradig skalierbare Plattform. Lösungen gibt es u. a. bereits zur Erstellung von Büchern, für Vertragsprojekte sowie zur Produktion von Broschüren und Geschäftsberichten. Renommierte Unternehmen wie unter anderem Wolters Kluwer, die Holzbrinck Publishing Group und die Deutsche Rentenversicherung nutzen SMASHDOCs-Lösungen bereits sehr umfangreich.

SMASHDOCs revolutioniert Financial Printing

"Wir vereinfachen und beschleunigen die Erstellung von Wertpapierprospekten grundlegend. Sämtliche manuellen, kostenintensiven Arbeitsschritte eines traditionellen Financial Printers werden überflüssig. Die Anzahl der Seiten und Änderungsläufe spielt für die Höhe der Kosten überhaupt keine Rolle mehr. Beliebig viele Proofs und Korrekturabzüge können jederzeit selbst kostenlos erstellt werden", sagt Marchsreiter. "Eine Beauftragung eines Financial Printers ist künftig nicht mehr erforderlich. Eine ganze Branche wird durch unsere neue Lösung in kurzer Zeit umgewälzt werden", ergänzt der Digital-Unternehmer.