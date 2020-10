DGAP-Ad-hoc: IFA Hotel & Touristik AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Versicherungserstattung für coronabedingte Betriebsschließung und Zahlungen auf-grund des Rettungsschirms für Kliniken mildern Ertragseinbußen



09.10.2020 / 15:49 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Aufgrund der für den IFA Hotel & Touristik AG-Teilkonzern abgeschlossenen Betriebsschließungsversicherung (Allianz Versicherung) wurde heute seitens des Versicherers an die Tochtergesellschaft IFA Insel Ferien Anlagen GmbH & Co. KG ein Betrag in Höhe von € 3,5 Mio. als Versicherungsausgleichsleistung für den coronabedingten Betriebsausfall an den Standorten IFA Rügen Hotel & Ferienpark und IFA Fehmarn Hotel & Ferien-Centrum angewiesen. Darüber hinaus hat die Tochtergesellschaft IFA Insel Ferien Anlagen GmbH & Co. KG bereits € 0,1 Mio. für den coronabedingten Betriebsausfall am Standort "Südstrandklinik" auf Fehmarn erhalten. Die Erstattungen für die weiteren deutschen Standorte befinden sich weiterhin in der Prüfung.