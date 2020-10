Seite 2 ► Seite 1 von 4

Köln / Hamburg (ots) -- Die High-Performance-Version des Elektro-Crossover mit 342 kW (465 PS) kommtin Deutschland Ende 2021 auf den Markt- Auf Wunsch lieferbar: die Ford Connected Wallbox mit 7,5 Meter langemLadekabel- Rowley: "Der neue Mustang Mach-E GT zeigt, was ein batterie-elektrischerAntrieb alles leisten kann"- Dank der Partnerschaft mit NewMotion können die Ford-Kunden sehr einfach eineder mittlerweile über 155.000 Ladestationen in 21 europäischen Ländernanfahren- Hans Jörg Klein, Geschäftsführender Direktor für Deutschland, Österreich,Schweiz & Geschäftsführer Marketing und Verkauf der Ford-Werke GmbH: "Fordanerkennt die ehrgeizigen Brüsseler Klimaziele und hält sie grundsätzlich fürerreichbar. Allerdings erfordert das eine unterstützende EU-Politik zurgrundlegenden Verbesserung der Rahmenbedingungen"- Klein: Flächendeckende Ladeinfrastruktur für elektrifizierte Fahrzeuge istnach wie vor die wichtigste Voraussetzung für den zügigen Ausbau derElektromobilität und der Kundenakzeptanz- "Go Electric"-Erlebniswelt auf dem Hamburger Spielbudenplatz ist öffentlichzugänglichDeutschland-Premiere in Hamburg: Stuart Rowley, Präsident von Ford Europa, hatheute auf der "Go Electric"-Veranstaltung des Unternehmens den neuen MustangMach-E GT* vorgestellt. Die High-Performance-Version des Elektro-Crossover kommtin Deutschland Ende 2021 auf den Markt und entwickelt eine Spitzenleistung von342 kW (465 PS)*. Der rein elektrische Antriebsstrang überträgt seine Kraft perserienmäßigem Allradantrieb auf die Straße. So lässt sich das enorme Drehmomentvon 830 Nm besonders eindrucksvoll in Vortrieb umsetzen: Für den Sprint von 0auf 100 km/h vergehen nur 3,7 Sekunden1). Die elektronisch begrenzteHöchstgeschwindigkeit erreicht der Mustang Mach-E GT bei 200 km/h.Auf Wunsch: die Ford Connected Wallbox mit 7,5 Meter langem LadekabelFord gab heute Partnerschaften für Ford Connected Wallbox-Installationsdienstemit sieben Unternehmen bekannt, die 14 Märkte in ganz Europa abdecken, um seinenKunden ebenso einfache wie kostengünstige Ladelösungen für zu Hause anbieten zukönnen.Ford bietet Kunden mit vollelektrischen und mit Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen aufWunsch eine Ford Connected Wallbox an, die in Deutschland, Österreich und derSchweiz von der Firma Alpiq installiert werden. Das an der Wand montierteLadegerät (Wallbox) ist in den Leistungsstufen 7,4 kW und 11 kW verfügbar undkann die Batterie zum Beispiel des Mustang Mach-E in weniger als sechs Stundenvon 10 auf 80 Prozent aufladen2). Die Wallboxen sind wetterfest und eignen sichdaher auch für eine Installation im Freien. Zum Lieferumfang gehört ein 7,5