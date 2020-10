Wie schon im Juni dreht die BASF Aktie auch diesmal in der Zone an der 58-Euro-Marke nach unten ab. Am 8. Juni hatte der DAX-Wert hier bei 58,40 Euro sein bisheriges Erholungshoch nach dem Corona-Crash erreicht, das in den letzten Tagen wieder angesteuert werden konnte. Doch mit Tageshochs bei 57,92 Euro am gestrigen Donnerstag und 57,76 Euro im heutigen Handel gelingt es dem Anteilschein des Chemie-Konzerns aus Ludwigshafen nicht, ...