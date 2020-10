DGAP-News: Therma Bright Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Therma Bright und Orpheus Medica sichern Mitacs-Finanzierung zur Unterstützung ihres Forschungs- und Entwicklungsprogramms für COVID-19



Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Freitag, 9. Oktober 2020) - Therma Bright Inc. (TSXV: THRM) ("Therma" oder das "Unternehmen"), ein fortschrittliches Medizintechnikunternehmen, und sein Mitentwicklungspartner, Orpheus Medica Inc. ("Orpheus") freuen sich über die Bewilligung eines "Mitacs Elevate"-Forschungspraktikumsprogramms. Der Projektantrag unterlief eine Peer-Review. Ende September wurden Matching-Mittel für ein Postdoktorandenstipendium bewilligt.