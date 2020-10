Virtustream kündigt xStreamCare Services for Security and Compliance an, mit denen Kunden Risiken verringern und eine proaktivere Sicherheitslage erreichen können

Virtustream, ein Anbieter von Clouds der Enterprise-Klasse und ein Unternehmen von Dell Technologies, kündigte heute seine Lösung xStreamCare Services for Security and Compliance an, die fortschrittliches Sicherheitsmanagement und Sicherheitsüberwachung sowie kompetente Fachberatung in seiner innovativen Trust Platform, einer einheitlichen Managementplattform für Sicherheit und Compliance, kombiniert.

„Die Festlegung von Exzellenzstandards ist für das Team bei Benjamin Moore äußerst wichtig. Das gilt nicht nur für unsere Produkte und Farbangebote, sondern auch für die IT-Sicherheit“, so Syed Haider, Director of IT Security, Benjamin Moore. „Virtustream verfügt über umfassendes Cloud-Know-how und konzentriert sich auf das Verständnis der Bedürfnisse unseres Unternehmens, weshalb es sich hervorragend für uns eignet. Indem wir die neue Trust Platform von Virtustream und ihre umfassenden Sicherheitsdienste – mit klarer Transparenz an zentraler Stelle – nutzen, können wir alle potenziell auftretenden Probleme oder Risiken nahtlos angehen.“

Für die meisten Kunden ist die Bereitstellung von Sicherheitsdiensten ein manueller Prozess, der in der Regel über mehrere Plattformen verwaltet wird. Dies kann zeitaufwendig, komplex und teuer sein. Ohne die Möglichkeit, Sicherheitsdaten zu konsolidieren, fällt es Unternehmen schwer, sich ein Gesamtbild ihrer Sicherheits-, Compliance- und Geschäftsrisiken zu verschaffen. Tatsächlich ergab eine kürzlich vom Ponemon Institute1 durchgeführte Studie, dass bei 56 % der Unternehmen Verletzungen der Datensicherheit infolge mangelnder Einsicht in die Funktionsweise ihrer Sicherheitsprogramme auftreten.

„Unser umfassendes Sicherheitskonzept basiert auf mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung im Bereich geschäftskritischer Cloud-Anwendungen. Mit unseren neuen Sicherheitsangeboten entfällt die Notwendigkeit, die steigende Komplexität sowie die wachsende Zahl an Cyberangriffen und regulatorischen Anforderungen intern zu verwalten“, erklärt Pritesh Parekh, Chief Trust & Security Officer von Virtustream. „xStreamCare Services for Security and Compliance versetzt unsere Kunden in die Lage, eine robustere, proaktive Sicherheitslage mit einheitlicher Visualisierung nahezu in Echtzeit zu erreichen, sodass sie schnell Prioritäten setzen und punktgenau fundiertere Sicherheitsentscheidungen können.“