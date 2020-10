Revolut kooperiert mit Fireblocks, um Krypto-Dienste auf 13 Millionen Benutzer sicher zu erweitern

NEW YORK, 9. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Fireblocks (www.fireblocks.com), eine preisgekrönte Plattform zur Sicherung digitaler Vermögenswerte, gab heute bekannt, dass Revolut , das am schnellsten wachsende private Technologieunternehmen Großbritanniens und eines der größten FinTechs Europas, sein einzigartiges MPC-basiertes Wallet und seine Netzwerkinfrastruktur nutzen wird, um die Einführung neuer Kryptodienste für seine 13 Millionen globalen Einzelhandelskunden zu unterstützen. Als 100. Kunde von Fireblocks wird Revolut die internationale Einführung von Finanztechnologie-Dienstleistungen vorantreiben, da Fireblocks die Infrastruktur zur Verfügung stellt, die für die Sicherung der Zahlungswege für digitale Vermögenstransfers erforderlich ist.

Die Fintech-Produkte von Revolut reichen vom Aktien- und Kryptowährungshandel bis hin zur täglichen Budgetverwaltung und kommen einer Mehrheit der Anwender weltweit zugute. Bis heute ist die Benutzerbasis von Revolut auf über 13 Millionen Benutzer angewachsen, was mehr als 100 Millionen Transaktionen pro Monat ausmacht. Bei diesem Wachstum ist es für die Marke von entscheidender Bedeutung, die Sicherheit mit modernsten Betriebsabläufen in Einklang zu bringen.

„Es ist entscheidend, dass unsere Plattform aufgrund unseres Marktanteils und unserer weltweiten Präsenz die beste Krypto-Management-Lösung der Branche nutzt", so Ed Cooper, Head of Crypto bei Revolut. „Der Umstieg auf die Wallet-Infrastruktur von Fireblocks verschafft uns einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Finanzanwendungen, da wir dadurch schnell fortschrittlichere Kryptofunktionen hinzufügen können, während sich der Markt weiterhin in rasender Geschwindigkeit entwickelt: Wir arbeiten jetzt eng mit dem Fireblocks-Team zusammen, um alle neuen Erfahrungen zu erkunden, die wir unseren Kunden in naher Zukunft anbieten können."

Für Revolut garantiert die Rationalisierung der Liquiditätsabrechnungen durch das Fireblocks Network den Benutzern den bestmöglichen Preis bei gleichzeitiger Reduzierung des Gegenparteirisikos. Die MPC-basierte Wallet-Infrastruktur und das MPC-Netzwerk von Fireblocks ermöglichen es Revolut, zusätzliche Produktlinien und Retail-Fähigkeiten hinzuzufügen, sodass neben Krypto mehr traditionelle Bankdienstleistungen auf die Plattform gebracht werden können. Mit der Unterstützung von Fireblocks kann Revolut nun den Rahmen seiner Kryptodienste effizient skalieren, indem es die Speicherung, den Liquiditätszugang und die Abrechnungen rationalisiert und gleichzeitig Governance und Compliance aufrechterhält.