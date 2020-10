Aurelius scheint verstanden zu haben - alles neu: Bilanzierungspraxis, Strukturen, Vergütung, Kompetenz...

Nordex im Aufwind - wieder 62 MW, diesmal GB

Grammer im Erholungsmodus

BioNTech: FDA-Guidance macht die Zeitplanung "schwieriger" - strengere Vorgaben als erwartet

Aves One stockt Anleihe auf - hier stimmt die Nachfrage, bei der Aktie weniger

H2-Update 08.10: Ballard Power setzt auf die "maritime Karte"

CompuGroup digitalisert weiter - so weit rechtlich zulässig

Evotec kann tun, was es will - die Aktie scheint keinen Schwung zu haben- heute Milestonezahlung gemeldet

BUCHTIP: Anlegen in Crashzeiten, Vermögenssicherung - Beate Sanders aktuelles Buch. Spannend. Leicht anwendbar.

Diese Woche half der Investoren-Call am Donnerstag und Wandelanleihen...

Das eisen schmieden solange es heiss ist, war diese Woche angesagt: Aus Nel's Kpaitalerhöhungsdisaster klug geworden, nutzt "man" als Wasserstoffwert jede Gelegenheit, um das nötige Kapital zu sichern die geplanten Verluste aufzufangen und gleichzeitig die notwendigen Zukunfstinvestitionen zu tätigen und gleichzeitig die Bilanz in eienr gesunden Eigen- und Fremdkapitalrelation zu halten. Passend dazu die Nachricht von Donnerstag, wo man die Einziehung von teuren (10% Verzinsung) Wandelanleihen in Höhe von 249 Mio. USD und weitere 79 Mio. USD Wandelanleihen mit einem Zinssatz von ebenfalls 10% und ursprünglicher Laufzeit bis 2024 wurden zum 08.11.2020 gekündigt. Die kürzlich (August) emittierte "grüne Unternehmens-Wandel-Anleihe" mit Laufzeit 2025 und einem Zinssatz von 2,5% brachte 230 Mio. USD in die Kassen und ermöglichte jetzt diese Transaktion: "(Bloom Energy) today announced that it has completed the conversion of its outstanding 10% Convertible Promissory Notes due 2021 and as a result the notes, with a balance of $249 million on June 30, 2020, have been retired. In addition, Bloom Energy has called the outstanding balance of $79 million of its 10% Senior Secured Notes due 2024 and set the redemption date of November 8, 2020 and payoff date of November 9, 2020. The conversion and the subsequent call on the Notes due 2024 is consistent with Bloom Energy’s plans to use the net proceeds from its recent successful Green Convertible Senior Notes offering." (CN Bloom Energy, 08.10.2020)