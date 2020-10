Wochenausblick: DAX hält sich über 13.000. Apple und Berichtsaison im Fokus!

Die Aktienindizes legten in der abgelaufenen Woche mehrheitlich zu. Bei den Standardwerteindizes lagen die Zugewinne zwischen 2,5 und drei Prozent. Bei einigen Branchen- und Strategieindizes lag das Plus teilweise über fünf Prozent. Für gute Stimmung sorgte die Hoffnung auf ein weiteres US-Konjunkturpaket. Zudem nutzten einige Unternehmen das Fenster bis zur offiziellen Bekanntgabe, um vorab Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsquartal zu melden. Mehrheitlich fielen die Ergebnisse überraschend gut aus. Einige Konzernchefs hoben gar die Prognose für das Gesamtjahr an.

In der kommenden Woche stehen erneut zahlreiche Wirtschaftsdaten zur Veröffentlichung an. Der Fokus wird jedoch auf den Unternehmen liegen. So kommt die Berichtssaison langsam in Fahrt. Zudem beginnt die heiße Phase bei den Brexit-Verhandlungen. Der britische Premier hat eine Frist bis 15. Oktober gesetzt. Die EU hätte gern ein Abkommen bis 31. Oktober unter Dach und Fach.

Am Anleihemarkt waren im Wochenverlauf zeitweise deutlichere Schwankungen zu beobachten. Zum Handelsschluss hat sich die Lage allerdings beruhigt und die langfristigen Anleihen schlossen kaum verändert gegenüber der Vorwoche. So notierte die Rendite für 10jährige Bundesanleihen bei -0,536 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 0,78 Prozent. Dank einer starken Performance am Freitag machten die Edelmetalle Gold, Platin und Silber ihre drastischen Verluste vom Dienstag wieder wett. Gold erholte ich dabei auf 1.920 US-Dollar pro Feinunze und Silber stieg auf 24,30 US-Dollar. Palladium erreichte derweil den höchsten Stand seit Ende März 2020. Knapp zehn Prozent legte der Ölpreis gegenüber dem Vorwochenkurs zu. Die Hoffnung auf eine Belebung der Nachfrage stützte die Notierung. Bei einem Ausbruch über EUR 43,30 könnte die Notierung für ein Barrel Brent Crude einen nachhaltigen Aufwärtstrend starten.

Unternehmen im Fokus

Die Kursentwicklungen bei den Einzelwerten war in der abgelaufenen Woche stark von Unternehmens- und Branchenmeldungen geprägt. So verbreiteten zahlreiche Halbleiterunternehmen Optimismus für das Q3 und hoben vereinzelt die Prognosen an. Davon profitierten unter anderem Aixtron, Infineon und Siltronic. Nordex wurde durch einen Großauftrag beflügelt und Deutsche Post sowie HeidelbergCement unter anderem von positiven Analystenkommentaren. Nur vier Titel aus dem DAX® verbuchten auf Wochensicht einen Verlust.

In der zweiten Reihe fielen die Kursentwicklungen von Deutsche Lufthansa, K+S und ThyssenKrupp auf. Bei der Airline stimulierte die gute Stimmung im Sektor. K+S fuhr beim Verkauf der amerikanischen Salzsparte einen höheren Erlös ein, als von vielen Marktteilnehmern erwartet und bei ThyssenKrupp schürten Hoffnungen auf weitere Spartenverkäufe. Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten einmal mehr der Global Hydrogen Index, der Stoxx 600 Europe Banks Index, der Stoxx 600 Europe Oil Index sowie der Solactive European Merger & Acquistions Index.

Kommende Woche kommt die Berichtssaison langsam in Fahrt. Aus Deutschland melden Gerresheimer und Hochtief Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Aus dem übrigen Europa veröffentlicht TomTom Zahlen und in den USA berichten nächste Woche unter anderem Alcoa, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Johnson & Johnson, JP Morgen, Morgan Stanley und Wells Fargo über das zurückliegende Quartal.

Von Fraport kommen Verkehrszahlen. Zudem findet die Immobilienmesse ExpoReal statt. Damit könnten Immobilienaktien wie Deutsche Wohnen und Vonovia in den Fokus rücken. Am Ende der Woche meldet der europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen. Die Daten könnten die Aktien von BMW, Daimler, Peugeot, Renault und VW bewegen. Apple wird kommende Woche unter anderem das neue iPhone vorstellen.