 TCT Connect zeigt auf, wie Impella verbesserte Ergebnisse bei Patienten mit Hochrisiko-PCI, kardiogenem Schock und Rechtsherzinsuffizienz ermöglicht

Im Rahmen des 32. TCT Connect Kongresses der Cardiovascular Research Foundation stehen die Vorteile einer vollständigeren Revaskularisation mit Impella-Herzpumpen bei Hochrisikopatienten mit perkutaner Koronarintervention (PCI) und der Wert der auf dem Impella-Protokoll basierenden Behandlung für das Überleben und die Erholung des nativen Herzens bei Patienten mit kardiogenem Schock im Mittelpunkt des Interesses. Im Verlauf der virtuellen Konferenz, die vom 14. bis 18. Oktober stattfindet, präsentieren führende Ärzte Daten über die Vorteile der Impella-Therapie und Abiomed (NASDAQ:ABMD) bietet virtuelle Schulungen zu den Themen Zugang, Verschluss und Patientenmanagement an, um stetig bessere Ergebnisse zu erzielen.

Die neuesten Daten aus der PROTECT III – Studie wurden als ein TCT Connect 2020 „Best of Abstract“ ausgewählt und werden am Donnerstag, den 15. Oktober um 15.25 Uhr EDT (Eastern Daylight Time, Nordamerika) von Dr. William O'Neill vorgestellt. Diese Präsentation aktualisiert die auf dem TCT 2019 vorgestellten Daten aus PROTECT III, die eine Reduktion des primären Endpunkts bei Tod, Schlaganfall, Myokardinfarkt und Wiederholungseingriffen nach 90 Tagen mit Impella-gestützter Protected PCI (perkutane Koronarintervention) im Vergleich zur randomisierten kontrollierten PROTECT-II-Studie (RCT) zeigten. Die PROTECT-Reihe klinischer Studien der FDA, die PROTECT I, PROTECT II RCT und PROTECT III umfasst, ist die bisher größte FDA-Studie mit hämodynamisch unterstützten Hochrisiko-PCI-Patienten.

Abiomed veranstaltet zwei E-Satelliten-Symposien, auf denen renommierte Kardiologen Daten und bewährte Verfahren für den Einsatz der Impella-Technologie zur Verbesserung der Ergebnisse sowohl bei Hochrisiko-PCI als auch beim kardiogenen Schock präsentieren.

Auf dem ersten Symposium werden bewährte Verfahren für den Einsatz der perkutanen mechanischen Kreislaufunterstützung vorgestellt, um eine vollständige Revaskularisation bei komplexen und kranken Patienten, einschließlich COVID-19-Patienten, zu ermöglichen. Den Vorsitz hat Dr. Cindy Grines, Chief Scientific Officer des Northside Hospital Cardiovascular Institute in Atlanta und Präsidentin der Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI).

Nachstehend finden Sie den Zeitplan für dieses Symposium:

Protected PCI in der COVID-19-Ära: Die zunehmende Bedeutung einer vollständigen Revaskularisation

Samstag, 17. Oktober

14.00-15.00 Uhr (EDT)

Leitung: Dr. Cindy Grines

Referenten: