Allen Grund zur Freude haben heute Steinhoff-Aktionäre. Schließlich klettert die Aktie derzeit rund neun Prozent nach oben. Damit winkt ein Platz in der absoluten Spitzengruppe der Tagesgewinner. Schaltet Steinhoff dadurch in den Hausse-Modus?

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund acht Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 0,04 EUR. Anleger sollten Steinhoff also unbedingt im Auge behalten.

Pessimistische Anleger sehen darin vielleicht das letzte Aufbäumen und können ihre Baisse-Position noch einmal verstärken. Schließlich bekommen Putkäufer durch die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Nachlass. Steinhoff-Bullen können sich entspannt zurücklehnen und die Entwicklung genießen.

Fazit: Steinhoff kommt heute kräftig unter die Räder. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.