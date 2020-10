PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Überwiegend Verluste haben die wichtigsten osteuropäischen Börsen am Freitag verbucht. Kräftigere Abschläge gab es am polnischen Aktienmarkt, während die Börse in Russland gegen den allgemeinen negativen Trend zulegte.

In Warschau verlor der polnische Leitindex Wig-20 1,22 Prozent auf 1698,91 Zähler. Der breiter gefasste Wig verlor 1,08 Prozent auf 49 191,09 Punkte. Belastend wirkten die ansteigenden Corona-Neuinfektionen, die in Polen den dritten Tag in Folge einen Rekordwert erreichten.