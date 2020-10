Die glühende Vision eines über Clarenville, Neufundland und Labrador beobachteten UFOs erwacht auf einer neuen Sammlermünze der königlich-kanadischen Münzanstalt zum Leben

OTTAWA, Ontario, 9. Okt. 2020 /PRNewswire/ -- Die Münzprägeanstalt hat ihre Serie ‚Unerklärte Phänomene in Kanada' um die seltsame Geschichte der UFO-Sichtung von 1978 am Himmel von Clarenville, Neufundland und Labrador ergänzt. Das Ereignis von Clarenville wird auf einer neuen, im Dunkeln leuchtenden Sammlermünze anschaulich illustriert, die den Moment festhält, in dem ein RCMP Constable und mehrere Zeugen die mysteriösen Lichter und die ovale Form eines unbekannten Flugobjekts beobachteten, das in der Nähe der Stadt Clarenville schwebte. Die Münzprägeanstalt nimmt jetzt Bestellungen für diese faszinierende Münze entgegen.

Der Ostküstenkünstler Adam Young hat mit einer leinwandartigen rechteckigen Münze die Ereignisse des 26. Oktober 1978 nachgestellt, als Clarenville UFO-Geschichte schrieb. In dieser Nacht reagierte RCMP-Constable James Blackwood auf einen Anruf von erstaunten Schaulustigen. Als er am Tatort eintraf, lenkten Zeugen seine Aufmerksamkeit auf ein hell erleuchtetes Objekt am Himmel. Mit einem Fernglas und einem leistungsstarken Zielfernrohr beobachteten sie das flossenschwanzförmige, ovale Boot, wie es in der Nähe von Random Island über dem Wasser schwebte. Es gab keinen Ton von sich; und als der Offizier den Leuchtbalken auf seinem Polizeiwagen blinken ließ, ahmte das mysteriöse Fahrzeug sofort die Lichter nach. Es blieb fast eine Stunde lang in der Gegend, bevor es sich plötzlich aufwärts bewegte und in der Nacht verschwand, ohne irgendeine andere Spur als einen glaubwürdigen Augenzeugenbericht zu hinterlassen.