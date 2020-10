Der Privatanleger wird grün / Kommentar zum Engagement von Privatanlegern bei ESG-Produkten von Kai Johannsen

Frankfurt (ots) - Green und Sustainable Finance ist in der Welt der institutionellen Anleger längst der Mainstream. Auch Emittenten haben das erkannt. Es vergeht derzeit praktisch kein Tag, an dem nicht eine grüne, soziale oder nachhaltige Anleihe an den Markt gebracht wird. Es sind ja schon Ausnahmen, wenn in diesem Segment mal nichts passiert. Zahlreiche Konferenzen setzen sich mit diesem Thema auseinander, wo dann auch deutlich wird, wie facettenreich das Thema ist und wie weitreichend es für die künftige Allokation von Portfolios sein wird. Auf diesen Veranstaltungen sprechen zumeist Experten für institutionelle Anleger, wie etwa in der neuen Woche auf der Sustainable Investment Week von Luxflag, dem luxemburgischen Zertifizierer von grünen und nachhaltigen Anlagen. Doch wie ist es eigentlich um die Privatanleger in dieser Hinsicht bestellt? Wie stark nehmen sie das Thema wahr, welches Potenzial hat Green und Sustainable Finance in dieser Gruppe der Retailanleger?

Ein gehöriges Potenzial leitet sich für Banken, Assetmanager & Co aus diesem Geschäftsbereich ab, wie eine Befragung des Wirtschaftsprüfers und Consulting-Unternehmens PwC unter mehr als 4000 Privatanlegern in Deutschland nun demonstriert. Die Studie wurde auf dem kürzlich veranstalteten Sustainable Finance Forum des Luxemburg-Ablegers von PwC präsentiert. Laut der Studie geben mehr als 80% der Privatkunden an, dass für sie Nachhaltigkeit keine Modeerscheinung ist, sondern ein gesellschaftlicher Wandel. Für 47% der Befragten spielt der Umgang mit Nachhaltigkeit eine Rolle, wenn sie sich für oder gegen einen Finanzdienstleister entscheiden müssen. Und gar 59% der Kunden wissen nicht, ob sich ihre Bank selbst an Nachhaltigkeitskriterien orientiert. Die meisten Befragten wissen mit dem Begriff von Sustainability oder Nachhaltigkeit auch nicht allzu viel anzufangen. Aber das Interesse an solchen Produkten und damit auch der Informationsbedarf nehmen unzweifelhaft zu. Immer mehr Banken und Assetmanager fahren diese Schiene, es gibt einen Boom bei Emissionen von Green und Sustainable Bonds.