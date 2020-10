MAN-Betriebsräte fordern Hilfe der Politik

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Betriebsräte des Lkw- und Busherstellers MAN in Deutschland und Österreich fordern angesichts geplanter drastischer Stellenstreichungen ein Hilfsprogramm der Politik für die Entwicklung klimafreundlicher Antriebe. In einem offenen Brief an mehrere Bundesministerien und zahlreiche Abgeordnete warnen die Arbeitnehmervertreter vor dem Verlust von technologischem Know-how, wenn der Vorstand des zum VW -Konzern gehörenden Unternehmens seine Kürzungspläne umsetzt.

"Unsere Industrie ist nicht nur systemrelevant, sie forscht an der Zukunft", heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Brief. "Wasserstoff und batteriebetriebene Mobilität werden in einigen Jahren für einen emissionsfreien Güterverkehr sorgen."