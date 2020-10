Französischer Energiekonzern Total führt strategische Investition bei HYZON Motors an

- Mit den Investitionen werden die Produktions- und Engineeringzentren von Hyzon in Honeoye Falls (New York), Groningen (Niederlande) und Shanghai (China) unterstützt

PARIS und NEW YORK, 9. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Das Unternehmen für Wasserstoffmobilität und saubere Energie, HYZON Motors, und Total Carbon Neutrality Ventures, der Risikokapitalarm des europäischen Energieriesen Total SE, gaben heute eine strategische Investition unter Führung von Total und anderen spezialisierten Wasserstoffinvestoren bekannt. Als Teil von Totals Bestreben, gemeinsam mit der Gesellschaft bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, konzentriert sich Total Carbon Neutrality Ventures darauf, Technologien und Lösungen zu finden, zu finanzieren und zu fördern, die zur Schaffung einer kohlenstoffemissionsarmen Zukunft beitragen.

HYZON Motors ist ein globaler Anbieter von Nutzfahrzeugen mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb, darunter Schwerlastwagen, Busse und Reisebusse. Hyzon wurde als Spin-off von Horizon Fuel Cell Technologies Pte Ltd mit Sitz in Singapur gegründet und vermarktet Horizons 17-jährige Erfahrung in der Entwicklung von Wasserstofftechnologien für Anwendungen im Transportsektor.

Anfang dieses Jahres hat Hyzon seine bestehenden Aktivitäten durch die Eröffnung des neuen US-Hauptsitzes und des Engineering Centers in der ehemaligen Brennstoffzellenanlage von General Motors in Honeoye Falls, New York, erweitert. Mit dem JV-Partner Holthausen Clean Technology hat Hyzon seine europäischen Aktivitäten auch in der niederländischen Stadt Groningen gestartet.

Mit Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Asien rechnet Hyzon in den nächsten drei Jahren mit der Auslieferung von rund 5.000 Brennstoffzellen-LKWs und -Bussen. Bis 2025 wird die erwartete schlüsselfertige Kapazität von Hyzon mehr als 40.000 Brennstoffzellenfahrzeuge pro Jahr betragen.

Craig Knight, CEO und Mitbegründer von HYZON Motors, kommentierte dies:

„In den vergangenen 17 Jahren hat sich das HYZON-Gründungsteam voll und ganz auf die Entwicklung unserer eigenen Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) konzentriert, dem ‚Motor' jedes wasserstoffbetriebenen Fahrzeugs, mit dem Ziel, die weltweit fortschrittlichste Brennstoffzelle und die leistungsstärksten und zugleich saubersten Schwerlastfahrzeuge der Welt herzustellen. Während wir heute bereits rund 400 Busse und LKWs mit unseren Brennstoffzellen im Einsatz haben, ist die weltweite Nachfrage nach emissionsfreien Schwerlastfahrzeugen deutlich gestiegen, und Hyzon nimmt nun den Betrieb auf, um diese Nachfrage zu befriedigen.