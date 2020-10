Wie Galderma heute mitteilte, wird das Unternehmen Daten aus klinischen Studien zu seinen ästhetischen Lösungen und seiner Pipeline in fünf Abstracts auf der virtuellen Jahrestagung der American Society for Dermatologic Surgery (ASDS) 2020 vorstellen. Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass es die Patientenrekrutierung für mehrere klinische Studien zur Unterstützung eines Phase-3-Programms mit RelabotulinumtoxinA (QM1114), seiner neuartigen, gebrauchsfertigen Flüssigformulierung des Prüfpräparats Botulinumtoxin zur Behandlung von Glabellafalten und lateralen Canthalfalten, abgeschlossen hat. Im Rahmen des Phase-3-Programms mit der Bezeichnung READY (RElabotulinumtoxin Aesthetic Development studY) wurden über 1.900 Patienten an 60 Standorten in den USA und Kanada in vier klinische Studien aufgenommen – drei multizentrische, randomisierte, doppelverblindete, Placebo-kontrollierte Studien und eine offene Langzeitstudie.

RelabotulinumtoxinA: Klinische Studien zu diesem Botulinumtoxin der nächsten Generation werden im Rahmen des großen klinischen Programms die rasche Wirkungsentfaltung, die Dauer der Wirksamkeit und zusätzliche Maßnahmen für den Patienten evaluieren. Die Flüssigformulierung ist sofort gebrauchsfertig, und vor der Verabreichung ist keine Rekonstitution in der Praxis erforderlich. Sie verkürzt die Vorbereitungszeit und besitzt das Potenzial, die Genauigkeit zu erhöhen und die Patientenresultate zu verbessern – im Gegensatz zu gegenwärtigen Behandlungsoptionen, die vor der Verabreichung eine Rekonstitution durch Mediziner erfordern. RelabotulinumtoxinA, das aus Galdermas proprietärem Stamm des Bakteriums Clostridium botulinum gewonnen und in einem Verfahren ohne tierischen Ursprung hergestellt wird, wird in Galdermas neuem hochmodernen Kompetenzzentrum für Ästhetik in Uppsala, Schweden, hergestellt.

„Unser patientenorientierter Ansatz für ästhetische Innovationen hat in den letzten sechs Jahren zu sieben FDA-Zulassungen geführt. Basierend auf dem Erfolg der neuesten Ergebnisse, die wir heute vorgestellt haben, und unserer kontinuierlichen Arbeit, den Patienten sichere und lang anhaltende Ergebnisse zu bieten, erwarten wir noch sechs weitere Zulassungen in den nächsten drei Jahren“, so Dr. Flemming Ornskov, MD, MPH, Chief Executive Officer bei Galderma. „Die Einführung von Restylane Kysse zu Beginn dieses Jahres hat die starke Nachfrage nach neuen ästhetischen Lösungen zur Verbesserung der Erfahrungen von Patienten und Anbietern bis zum Jahr 2020 gezeigt. Unsere robusten klinischen Phase-3- und Phase-4-Programme haben dazu beigetragen, die Einführung von Restylane Kysse voranzutreiben, und die heute vorgestellten Daten unterstreichen unsere langfristige Ausrichtung auf die Bedürfnisse unserer Kunden.“