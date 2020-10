Starker Anstieg der Wertpapier-Geschäfte von Bafin-Mitarbeitern

Düsseldorf (ots) - Mitarbeiter der Frankfurter Finanzaufsichtsbehörde Bafinhaben im ersten Halbjahr 2020 mehr eigene Wertpapiergeschäfte angezeigt als imgesamten Vorjahr. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleineAnfrage der FDP-Fraktion hervor, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Samstag) vorliegt. Demnach meldeten 531 Bafin-Mitarbeiter für das ersteHalbjahr 2020 insgesamt 8267 Wertpapiergeschäfte an. 2019 waren es dagegen nur469 Mitarbeiter, die in 7883 Fällen mit Wertpapieren selbst handelten. DieGeschäfte der Mitarbeiter werden in der Behörde immer erst nachträglichüberprüft, wie aus der Antwort hervorgeht. Kein einziges sei bisher verwehrtworden. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass im ersten Halbjahr 2020auffällig viele Bafin-Mitarbeiter mit Papieren der Skandalfirma Wirecard jonglierten. In den ersten sechs Monaten 2020 wurden von 56 Bafin-Beschäftigten196 Wirecard-Transaktionen angezeigt. 2019 waren es dagegen 137 Geschäfte von 41Bafin-Beschäftigten. "Der massive Anstieg im ersten halben Jahr 2020 kann nurbedeuten, dass die Bafin-Mitarbeiter kurzfristig selbst mit Wirecard-Aktiengezockt haben oder es in 2019 nicht gemeldet haben. Beides wäre eine Skandal",sagte der FDP-Politiker Frank Schäffler.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/30621/4730094OTS: Rheinische Post