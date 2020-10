Wissenschaftliche Forschung ist die Hauptantriebskraft für die Entwicklung von SMOORE

Die Muttergesellschaft von VAPORESSO, SMOORE, ist das erste börsennotierte Unternehmen der Branche, das die Genehmigung zur Durchführung des nationalen Forschungsprojekts mit dem Team der Tongji-Universität erhalten hat.

SHENZHEN, China, 10. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Die Muttergesellschaft von VAPORESSO, SMOORE International Holdings Co., Ltd. und das Team der Tongji-Universität haben die Genehmigung erhalten, nachdem sie gemeinsam ein Forschungsprojekt bei der National Natural Science Foundation of China beantragt hatten. SMOORE ist nun die erste Vaping-Firma, die ein Forschungsprojekt von nationalem Rang erhalten hat. Als erstes Unternehmen, das in der Vaping-Industrie börsennotiert ist, hat SMOORE einen weiteren entscheidenden Schritt im Bereich der wissenschaftlichen Forschung unternommen.