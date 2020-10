In diesen Tagen wichtiger denn je: Warum man bei der Aktienauswahl unbedingt auf Qualität setzen sollte!

Wer sein Geld in Aktien investiert, der verfolgt damit in der Regel ja nur ein Ziel. Nämlich Gewinne mit seinen Investments zu erwirtschaften. Und es klingt ja auch alles so unkompliziert. Man muss eben nur seine erworbenen Papiere zu einem höheren Preis verkaufen, als man selbst bezahlt hat. So einfach ist das. Jeder, der schon etwas länger an der Börse aktiv ist, wird allerdings bemerkt haben, dass es so leider nicht immer funktioniert.

Aber warum eigentlich nicht? Weil es natürlich immer auch auf die Aktienauswahl ankommt. Und diese ist genau die Krux an der Sache. Denn man gerät hierbei als Investor ganz schnell in einen gewissen Zwiespalt. Üblicherweise ist es nämlich so, dass meistens die Werte mit den größten Chancen auf schnelle Kursanstiege auch die Aktien sind, die ein erhöhtes Risiko aufweisen.