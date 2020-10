Das ist das europäische Pendant zu DAX-Aufsteiger Delivery Hero

Das Unternehmen Delivery Hero (WKN: A2E4K4) steht momentan im besonderen Fokus der Anleger. Nach einer beeindruckenden Entwicklung in den letzten Jahren ist das Unternehmen nach dem unrühmlichen Ende von Wirecard (WKN: 747206) nun seit etwas mehr als einem Monat im DAX. Dabei ist das Unternehmen mit Sitz in Berlin überhaupt nicht in Deutschland tätig. Daher stellt sich die Frage, welches Unternehmen hinter den hier bekannten Namen wie „Lieferando“ und „pizza.de“ steht.

Der Lieferdienst der entwickelten Märkte

Das niederländische Unternehmen Just Eat Takeaway.com (WKN: A2ASAC) ist der größte Dienstleister für Online-Lebensmittellieferungen in Europa. Das Unternehmen „takeaway.com“ wurde 1999 in Amsterdam gegründet und das heute bestehende Unternehmen entstand aus einer Übernahme bzw. Fusion mit dem britischen Konzern Just Eat im letzten Jahr. Es stellt, ähnlich wie Delivery Hero, einen Marktplatz zur Verfügung, auf dem Kunden und Restaurants miteinander in Verbindung treten und Kunden Onlinebestellungen aufgeben können. Dabei verdient das Unternehmen bei jeder vermittelten Bestellung eine Provision. Zudem bietet das Unternehmen zusätzlich zum Marktplatz Lieferdienste für Unternehmen an, die keinen eigenen Lieferdienst haben.

Das Unternehmen verband im letzten Jahr über 53.000 angeschlossene Restaurants mit fast 20 Mio. verschiedenen Kunden und erreichte dabei fast 160 Mio. Bestellungen. Knapp 80 % der Umsätze 2019 fanden dabei in Deutschland und den Niederlanden statt, während der restliche Umsatz in anderen Ländern Kontinentaleuropas und in Israel erzielt wurde.

Das Unternehmen besitzt eine sehr stabile Eigentümerstruktur. CEO und Gründer Jitse Groen besitzt weiterhin rund 10 % am Unternehmen, während die US-Investmentbank Morgan Stanley sogar 18 % besitzt. Delivery Hero besitzt durch seinen Anteilsverkauf des Deutschland-Geschäfts („Lieferheld“, im Dezember 2018) ebenfalls 10 %, sodass circa 40 % des Unternehmens in festen Händen sind. Durch diese Ankeraktionäre entsteht bei gleichzeitig genügend Free Float eine gewisse Stabilität. Onlinelieferdienste sind Gewinner der Corona-Krise, da die Menschen nicht mehr ins Restaurant durften oder diese meiden, und sind auch strukturell ein Profiteur des zunehmenden Home-Eating in vielen entwickelten Märkten (in denen Just Eat Takeaway.com besonders präsent ist).