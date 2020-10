Diese Woche bleibt unter dem Strich ein Gewinn von gut zwei Prozent - die Marke von 13.000 hält sicher - Trump greift wieder in den wahlkampf ein, das Rennnen könnte offener sein, als Demoskopen vermuten lassen. Wie die Börsen sich im Vorfeld des wichtigen US-Wahltages entwickeln, kann spannend werden. Neben Corona-Zahlen, Hilfspaketen,Wirtschaftsdaten und Notenbankäußerungen werden auch die Dauerkrisen, wie

der US-Chinesische Handelskonflikt, der drohende Hard-Brexit, die Sanktionsdiskussionen um Russland einfluss haben. Neue rekorde oder nochmal ein kräftiger Rückschlag an der Börse - alles offen. Viele Unsicherheiten, eigentlich Gift für eine positive Kursentwicklung. abe res mangelt definitiv an Anlagealternativen zum Aktienmarkt, was letztendlich die Kursentwicklung gerade in Schwächephasen immer wieder stützt. Letztes Wochenende machten wir uns Gedanken, über die zukünftige Richtung des Aktienmarktes WOCHENRÜCKBLICK - enge Range diese Woche - mit News von BioNTech, Curevac, DIC, Nel, Nikola, Manz, SNP ... und natürlich gabe s wieder ein Wasserstoffaktien-Update KW40:NEL scheitert, NIKOLA wehrt sich, Bloom verkraftet Paketabgabe, Ballard mit Mahle und versechsfacht Produktion, SFC in NL.

Die Frage wie es am Aktienmarkt weitergehen würde, fand eine klare Antwort mit Eröffnungskursen von 12.824,05 Punkten am Montag - es geht wieder hoch, nicht euphoriegetrieben, sondern eher aus Mangel an Investitionsalternativen und getrieben von der Geldschwemme der Notenbanken - um nichts zu verpassen, wenn, wie einige Analysten bereits mutmaßten, kurz vor den Präsidentschfatswahlen in den USA eine neue Ralley starten sollte. Schlusstand am Montag bei 12.828,31 Punkten. Zwischendurch? Nachrichten, die die positve Kursentwicklung stützten: NEL erhält Auftrag in den Niederlanden - bewiesen, dass es auch ohne NIKOLA geht. Und auch bei NIKOLA scheint noch lange nicht alles verloren: NIKOLA sollte diese Woche mit GM und idealerweise mit BP weiterkommen. Erst gab es Montag eine Ankündigungmit kräftiger Kurswirkung nach oben: K+S Aktie springt an, Americas Verkauf scheint kurz bevor zu stehen - Geldregen von 3,2 Mrd. USD winkt.