Der Ultimative Global Design Award ist da: OPPO sucht den nächsten "Design Master"



SINGAPUR - Media OutReach - 10. Oktober 2020 - Die im ständigen Wandel befindliche globale Smartphone-Marke OPPO gab die Einführung ihres Global Design Awards mit einer Gesamtdotierung von 7.500 USD und einem einzelnen Höchstpreis von 4.000 USD bekannt. Der einzigartige Seek for the Next Master - OPPO Global Design Award ist der am meisten erwartete Designwettbewerb Asiens. Diese Initiative von OPPO bringt sowohl für die Marke als auch die Designer wechselseitige Vorteile.



Seek for the Next Master von OPPO lädt Designer aus aller Welt ein, Designs für Themes, Wallpapers, Live-Wallpapers, Video-Klingeltöne und Handyhüllen zu erschaffen. Der internationale Wettbewerb ermutigt die Designer, Teil der weltweiten OPPO-Community zu werden und ihre künstlerischen Fähigkeiten auf einer globalen Plattform zu zeigen. Hiermit zielt OPPO darauf ab, die führenden kreativen Köpfe der Welt zusammenzubringen, um sich mit der Zukunft der mobilen Ästhetik auseinanderzusetzen. OPPO baut auf den Wettbewerb, um den Nutzern Unterhaltung durch visuelle Kunst zu bieten, indem der künstlerische und kulturelle Wert erweitert wird, und zugleich eine kommerzielle Relevanz zu schaffen.



Der Wettbewerb beginnt am 10. Oktober 2020. Die Designer können sich registrieren unter: https://developers.oppomobile.com/competition/index.html

Es gibt vier Wettbewerbskategorien:

1. Theme

2. Wallpaper (einschließlich Live-Wallpaper)

3. Video-klingelton

4. Handyhüllen



Es ist den Designern erlaubt, in allen Kategorien teilzunehmen, indem sie mehrere Arbeiten hochladen; eine einzelne Arbeit kann jedoch ausschließlich in einer Kategorie gewinnen.



Sollte ein Designer mehrere Wettbewerbsbeiträge hochladen und alle Preise zugleich gewinnen, beläuft sich das höchste erzielbare Preisgeld auf: Global Design Award 4.000 USD + Creative Motion Design Award 1.000 USD + Best Wallpaper Series Design Award 1.000 USD + Original Phone Accessories Design Award 500 USD + Most Popular Design Award 1.000 USD = 7.500 USD.

Die Entwürfe für alle Kategorien, mit Ausnahme von Handyhüllen, können bis zum 31. Dezember 2020 eingereicht werden. Die Wettbewerbsbeiträge für den Original Phone Accessories Design Award (Handyhülle) sollten bis zum 1. November 2020 eingereicht sein.



Die Abstimmung auf der Website beginnt am 10. Oktober 2020.

Die Gewinner des Publikumspreises werden anhand der Anzahl der für ihre Entwürfe abgegebenen Stimmen ermittelt, während die übrigen Preisträger durch eine Fachjury ausgewählt werden.



OPPO motiviert Designer, mit 100 Mio. OPPO-Nutzern weltweit in Kontakt zu treten und ihnen ihre einzigartige Vision vorzustellen. Der Global Design Award ermutigt und feiert aufregende Designer und Vordenker aus der ganzen Welt.



Über OPPO:



OPPO ist der weltweit führende Hersteller und Innovator von Smart Devices. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, eine immersive und umfassende Erfahrung für Nutzer zu bieten, und hat sich der Innovation sowohl bei Produkten als auch bei der Technologie verschrieben.



Seit der Einführung von Smiley Face, seinem ersten Smartphone, im Jahr 2008 strebt OPPO stets nach der perfekten Synergie von Ästhetik und Technologie.

Medienkontakt:

oppoglobaldesignaward@gmail.com



