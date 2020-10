Stagezero Life Sciences Ltd. hat einen speichelbasierten PCR-Test eingeführt, der die Entnahme von Patientenproben erleichtern soll. Seit Mai 2020 bietet Stagezero PCR-Tests auf Abstrichbasis und serologische Tests an. Das Unternehmen hat nun Speicheltests hinzugefügt und wird in Kürze einen Antikörper-Test und ein vollständiges virales Atemwegstestkit in sein Testangebot aufnehmen.

"Alle COVID-Testlabors und die Regierung sind bestrebt, Tests zugänglicher und einfacher zu machen. Speichelproben, korrekt durchgeführt, sind wissenschaftlich so genau wie Abstriche, aber einfacher zu entnehmen und ermöglicht es uns, die Patienten zu Hause zu erreichen", sagte James Howard-Tripp, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Stagezero. "Wir können das Entnahmekit direkt an die Patienten schicken, die Entnahme von einem Fachmann aus dem Gesundheitswesen überwachen lassen und es zur Bearbeitung an das Labor zurückschicken lassen. Das bedeutet, dass wir jetzt so ziemlich jeden und überall erreichen können".