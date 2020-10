BERLIN (dpa-AFX) - Die Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigen stetig weiter, in immer mehr Großstädten wird die Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen überstiegen. Die Bürger müssen sich daher auf weitere Einschränkungen gefasst machen - etwa auf eine nächtliche Sperrstunde wie sie seit Samstag in Berlin gilt. Wirtschaftsverbände laufen Sturm gegen das uneinheitliche Vorgehen der Bundesländer bei der Bekämpfung der Pandemie. Bei vielen europäischen Nachbarn entwickelt sich das Infektionsgeschehen derweil noch viel dramatischer als in Deutschland. Auch dort werden die Sicherheitsmaßnahmen hochgefahren.

Zum dritten Mal in Folge gab es in Deutschland mehr als 4000 Neuinfektionen binnen einen Tages. Das Robert Koch-Institut meldete am Samstagmorgen 4721 neue Fälle. Köln überschritt als weitere deutsche Großstadt den wichtigen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Das NRW-Landeszentrum Gesundheit gab den Wert für die Millionenstadt am Samstag mit 54,8 an.