Börse Daily am Sonntag mit DAX, Aareal Bank, Deutsche Post, MorphoSys, Microsoft, Siltronic

Ein Rechtsstreit würde sich voraussichtlich Wochen bis Monate ziehen und einen Zeitraum der Unsicherheit mit sich bringen, der die Aktienmärkte nicht in Feierlaune versetzt. Vielmehr wäre bei einem solchen Stillstand mit rückläufigen Notierungen zu rechnen. Ohnehin stehen die Aktienkurse aktuell im Zeichen des US-Wahlkampfs. Daneben sollte aber der Brexit nicht aus den Augen verloren werden.

Dieser vollzieht sich zum Jahreswechsel, wobei nach wie vor noch kein Regelwerk vorliegt. So stellt man sich mehr und mehr auf einen ungeregelten Ausstieg und damit auf ein wirtschaftliches Durcheinander ein. Die Aktienmärkte zeigen sich dabei mit wenig Dynamik. Der DAX pendelt seit Wochen in einer Seitwärtstendenz, ein Ausbruch ist aktuell weder in die eine noch in die andere Richtung erkennbar.

DAX: Chance von 51 Prozent (06.10.2020) Noch vier Wochen bleiben bis zu den Präsidentschaftswahlen in den USA und der Ausgang könnte kaum spannender sein. Investoren halten ihr Schießpulver bislang noch trocken. Dies erklärt auch die seit Wochen andauernde Seitwärtsbewegung beim DAX. Lesen Sie hier weiter.

Aareal Bank: Zu rechten Zeit gedreht (06.10.2020) Wertpapiere der Aareal Bank gehören heute zu den größten Gewinnern, nachdem ein positiver Analystenkommentar veröffentlicht wurde. Der Zeitpunkt hätte kaum besser gewählt werden können, die Aktie lag noch auf ihrer unteren Trendkanalbegrenzung. Lesen Sie hier weiter.