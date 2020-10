Fyber N.V.: veröffentlicht aktualisierte Prognose für 2020, erste Prognose für 2021 und vorläufige Finanzzahlen für Q3 2020

Wichtige Fakten

- Aktualisierte Prognose für das Gesamtjahr 2020: Umsatz zwischen 185 Mio. EUR und 195 Mio. EUR, was einem Wachstum von über 55% im Jahresvergleich entspricht, bei positivem bereinigten EBITDA

- Vorläufige Finanzzahlen für das 3. Quartal 2020: Umsatzsteigerung um 95% gegenüber dem

3. Quartal 2019, angetrieben durch ein mehr als 10-faches Wachstum der programmatischen Videowerbung im Vergleich zum Vorjahr

- Erste Prognose für das Gesamtjahr 2021: Umsatz über 250 Mio. EUR

Berlin, 11 Oktober 2020 - Fyber N.V. ("Fyber" oder das "Unternehmen", FSE:FBEN), ein führendes Unternehmen für mobile Werbetechnologie, veröffentlichte heute seine neue Prognose für das Gesamtjahr 2020, die auf einem starken Wachstum in den Hauptgeschäftsfeldern des Unternehmens - dem programmatischen Handel und der Videowerbung - basiert.

10-faches Wachstum im Bereich Video im 3. Quartal 2020 treibt Umsatzwachstum und Rentabilität

Vorläufige Zahlen für das 3. Quartal 2020 zeigen eine Fortsetzung der zuvor berichteten Wachstumstrends. Die Gesamteinnahmen in 9M 2020 in Höhe von rund 120 Mio. EUR sind im Vergleich zu 9M 2019 um 46% gestiegen, was auf das Wachstum mit programmatischer Videowerbung zurückzuführen ist. Videowerbung macht fast ein Drittel des Gesamtgeschäfts aus und soll ihren Anteil weiter ausbauen.

Die beträchtliche Umsatzsteigerung ermöglichte ein positives bereinigtes EBITDA für Q3 2020, welches auch für Q4 2020 prognostiziert wird. Trotz der negativen Auswirkungen durch COVID-19 auf das Wirtschaftswachstum, konnte Fyber seit Juli jeden Monat ein positives und stetig wachsendes bereinigtes EBITDA erzielen.[1]