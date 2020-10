Am Freitag sorgten Neuigkeiten von BASF für einen spürbaren Kursrückgang bei der Aktie des Chemiekonzerns aus Ludwigshafen. Das Unternehmen hat zum einen vorläufige Quartalszahlen vorgelegt, zum anderen einen Ausblick auf das Gesamtjahr 2020. Man erwartet einen Umsatzrückgang in den Bereich zwischen 57 Milliarden Euro und 58 Milliarden Euro in Aussicht. Vor Zinsen und Steuern soll das bereinigte Ergebnis von 4,6 Milliarden Euro ...